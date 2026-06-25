Gasly, Monako GP üçüncülük kupasına kavuştu

Pierre Gasly, Monako'da yarışı ilk üç içerisinde tamamlamış olsa da, yarışın ardından aldığı iki ayrı 5 saniyelik ceza nedeniyle damalı bayrak sonrası sıralamada geriye düşmüştü.

Alpine, yarış sonuçlarına itirazda bulunurken, pilotun pit yolunda hız limitini aştığı gerekçesiyle verilen cezaların kaldırılması için başvuruda bulundu. Takımın itirazı kabul edildi ve söz konusu cezalar iptal edildi.

Gasly yeniden üçüncü sıraya yükselirken, Red Bull pilotu Isack Hadjar ise yeni takımıyla elde ettiği ilk podyum sonucunu kaybetmiş oldu.

Bu kararın ardından Gasly, Monako Grand Prix'sindeki üçüncülük kupasına da kavuştu. Ancak buna rağmen yarışın nihai sonuçları hâlâ kesinleşmiş değil.

Red Bull ve McLaren, Alpine lehine verilen kararın kendi sonuçlarını etkilediğini belirterek ayrı ayrı itirazda bulundu.

Söz konusu itirazların sonucunun ise birkaç hafta boyunca netleşmeyebileceği ifade ediliyor.