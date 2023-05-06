Gasly: "Minimum hedef sıralama turlarında son bölüme kalmak"

Alpine, ilk iki yarışta puan almayı başarsa da son iki yarıştan eli boş döndü ve bundan ötürü Miami'de durumu tersine çevirmek istiyorlar.

Cuma günü Esteban Ocon dokuzuncu en iyi zamanı yaparken, Pierre Gasly 11. sırada yer aldı. Bu da Alpine'in en hızlı beşinci takım olmak için çekişebileceği ve puanlar alabileceği anlamına geliyor.

Dokuzuncu tamamladığı günün ardından konuşan Ocon, "Bizim için sorunsuz bir gündü, bu sefer ayarlarla çalışmak için iki tam seansımız vardı."

"Bilgi topladık, yeni asfalta ve lastiklere adapte olduk. Organizatörlerin harika bir iş çıkardığını söylemeliyim - asfalt geçen yıla göre çok daha iyi."

"Bir antrenman seansımız daha var ve sıralama turlarından önce aracı daha da geliştireceğiz."

"Bunu sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım yüksek bir sonuç için mücadele edebiliriz." dedi.

Pierre Gasly ise minimum hedef olarak son bölüme kalmayı belirledi.

"Günü araç ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadan tamamlamak bizim için önemliydi, şimdi geçen haftaya göre aracı çok daha iyi anlıyoruz, dolayısıyla hedefimiz Cumartesi günü daha da iyi sonuçlar elde etmek."

"Birkaç ayar denedik, bazıları işe yaradı, bazıları yaramadı ama şu anda ciddi bir sorum yok."

"Cumartesi günkü antrenmanda araçtan daha fazlasını elde edebileceğimize eminim. Minimum hedefimiz son bölüme kalmak." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images