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2020 İtalya GP galibi Pierre Gasly, 15 yıllık profesyonel kariyeri boyunca Chicago Bulls ile altı şampiyonluk elde eden NBA efsanesi Jordan ile üç saatlik bir akşam yemeği yedi. Jordan, sportif başarılarıyla zaten bir simge haline gelirken, Nike'ın Air Jordan spor ayakkabı serisinin başarısı da yine kendisini öne çıkaran bir başka noktaydı.

Jordan ve Gasly arasındaki bu akşam yemeğini, Jordan'ın yakın arkadaşı olan Gasly'nin kişisel sponsorlarından birisi organize etti.

Perşembe günü bu yemek hakkında açıklamada bulunan Gasly, "Hayatımın açık ara en iyi deneyimiydi! Şimdiye kadar yediğim en ilham verici akşam yemeği olduğunu söylemem gerekiyor. Çocukluğumdan beri her zaman ondan, sahip olduğu zihniyetten ve bu süreçte elde ettiği tüm bu başarılardan ilham aldım."

"İnsanlar idolünüzle asla tanışmamanız gerektiğini çünkü hayal kırıklığına uğrayabileceğinizi söylüyorlar fakat bu, tam tersiydi. O, tamamen farklı bir sınıfta, entelektüel düşünce tarzıyla gerçek bir dahi. Ondan çok etkilendim."

"Büyük bir Formula 1 taraftarı olduğunu bilmiyordum. Neredeyse sporu benden çok daha iyi biliyor! Gerçekten etkileyiciydi ve böyle bir efsaneyle tanışabilmek harikaydı. Çok güzel bir akşam yemeğiydi, bunu hayatım boyunca hatırlayacağım." dedi.

Gasly bu yemekte, Jordan'a kendine ait kasklardan birini verdi ve karşılığında da efsane isimden, Air Jordan'larını imzalamasını istedi.

"Ona kasklarımdan birini verdim ve o da benim Air Jordan'larımdan birini imzaladı. Bu elbette evdeki kasamda, kupa dolabımın bir köşesinde duracak! Böyle bir şampiyonla takas yaptığınızda, onlar hakkında çok şey öğreniyorsunuz."

"Dünyada tanışmak istediğim tek kişi oydu, onun dışında bu kadar tanışmak istediğim başka birisi daha yok."

Michael Jordan, NBA Hall of Famer and co-owner of 23XI Racing Photo by: Maddie Meyer / Getty Images

Jordan geçen yıl NASCAR'da takım satın aldı ve şu anda mevcut takımında Bubba Wallace ve Kurt Busch yarışıyor. Bu, Gasly ile akşam yemeğindeki tartışma konularından birisiydi.

Gasly, "Bunun hakkında elbette konuştuk, pek çok şey hakkında konuştuk."

"Birlikte üç saat geçirdik ve hem NASCAR hem de motor sporları dünyası hakkında konuştuk... Pazar sabahları F1 yarışlarımızı izlemek için erken kalktığını bilmiyordum. O büyük bir taraftar."

"Fakat Michael Jordan'sanız isteseniz bile böyle etkinliklerde görünmek kolay olmuyor. Biz onu pistte görmesek de o bizi takip ediyor. Sporumuz hakkında bu kadar ayrıntıya sahip olmasına çok şaşırdım. Bu, motor sporlarına büyük bir ilgi duyduğunu gösteriyor.” dedi.

NASCAR aracını kullanıp kullanamayacağı sorulduğunda Gasly, "Olabilir, mümkün."

"Muhtemelen başka bir zaman tekrar buluşacağız. Akşam yemeğinde harika bir bağ kurduk. O, çok özel bir insan ve ilişkimizin nasıl gelişeceğini göreceğiz. ABD'ye döndüğümde başka bir davet alırsam kesinlikle kabul edeceğim." dedi.