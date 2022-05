2020 İtalya GP galibi Pierre Gasly, 15 yıllık profesyonel kariyeri boyunca Chicago Bulls ile altı şampiyonluk elde eden NBA efsanesi Jordan ile üç saatlik bir akşam yemeği yedi. Jordan, sportif başarılarıyla zaten bir simge haline gelirken, Nike'ın Air Jordan spor ayakkabı serisinin başarısı da yine kendisini öne çıkaran bir başka noktaydı.

Jordan ve Gasly arasındaki bu akşam yemeğini, Jordan'ın yakın arkadaşı olan Gasly'nin kişisel sponsorlarından birisi organize etti.

Perşembe günü bu yemek hakkında açıklamada bulunan Gasly, "Hayatımın açık ara en iyi deneyimiydi! Şimdiye kadar yediğim en ilham verici akşam yemeği olduğunu söylemem gerekiyor. Çocukluğumdan beri her zaman ondan, sahip olduğu zihniyetten ve bu süreçte elde ettiği tüm bu başarılardan ilham aldım."

"İnsanlar idolünüzle asla tanışmamanız gerektiğini çünkü hayal kırıklığına uğrayabileceğinizi söylüyorlar fakat bu, tam tersiydi. O, tamamen farklı bir sınıfta, entelektüel düşünce tarzıyla gerçek bir dahi. Ondan çok etkilendim."

"Büyük bir Formula 1 taraftarı olduğunu bilmiyordum. Neredeyse sporu benden çok daha iyi biliyor! Gerçekten etkileyiciydi ve böyle bir efsaneyle tanışabilmek harikaydı. Çok güzel bir akşam yemeğiydi, bunu hayatım boyunca hatırlayacağım." dedi.

Gasly bu yemekte, Jordan'a kendine ait kasklardan birini verdi ve karşılığında da efsane isimden, Air Jordan'larını imzalamasını istedi.

"Ona kasklarımdan birini verdim ve o da benim Air Jordan'larımdan birini imzaladı. Bu elbette evdeki kasamda, kupa dolabımın bir köşesinde duracak! Böyle bir şampiyonla takas yaptığınızda, onlar hakkında çok şey öğreniyorsunuz."

"Dünyada tanışmak istediğim tek kişi oydu, onun dışında bu kadar tanışmak istediğim başka birisi daha yok."

Michael Jordan, NBA Hall of Famer and co-owner of 23XI Racing

Photo by: Maddie Meyer / Getty Images