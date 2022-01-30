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Formula 1 Haberler

Gasly: "Miami pisti harika görünüyor"

Ekleyen:
, Şef Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, piste yaptığı son ziyaretin ardından Miami hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Gasly: "Miami pisti harika görünüyor"
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Formula 1, 8 Mayıs'ta Miami Grand Prix'si için ilk kez bu bölgeye gidecek ve yarışa yaklaşık 4 ay kala Miami International Autodrome'un inşası tüm hızıyla sürüyor.

Pist, ünlü Hard Rock Stadyumu'nun etrafına kurulmuş durumda ve toplam 19 viraja sahip. Büyük oranda stadyumun çevresindeki otoparkların kullanıldığı pist, genel hatlarıyla tamamlandı ve yakında tribünler, bariyerler ve altyapı gibi konular ele alınacak.

Tüm bunların Mayıs ayındaki yarışa kadar yetişmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Miami'ye giderek pisti yakından inceleyen ilk sürücü oldu.

GPFans'e konuşan Gasly, pistte yaptığı ilk inceleme sonrası epey olumlu konuştu.

Pierre Gasly, AlphaTauri, Miami

Pierre Gasly, AlphaTauri, Miami

Fotoğraf: Miami Dolphins

Gasly, "Gerçekten çok etkilendiğimi söylemem gerekiyor. Pist, özellikle iki çok uzun düzlüğüyle beraber oldukça harika görünüyor."

"Yarış ve geçiş olasılıkları açısından epey şaşırtıcı olacak. Tüm taraftarlar için harika bir gösteri olacağını düşünüyorum." dedi.

Son dönemde Amerika'daki seyirci sayısı, Netflix Drive to Survive'ın da etkisiyle epey arttı. Şu anda Miami GP biletlerine de epey ilgi var.

Bu konuda konuşan Gasly, "Birkaç yıl önce buradaki insanların Formula 1 hakkında pek bir ilgisi yoktu."

"NASCAR ve IndyCar'ı biliyorlardı. Formula 1 o kadar da popüler değildi. Netflix bize gerçekten yeni bir izleyici kitlesi kazandırdı ve Amerika'da, son iki ya da üç yıldaki evrim inanılmaz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri, Miami

Pierre Gasly, AlphaTauri, Miami

Fotoğraf: Miami Dolphins

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