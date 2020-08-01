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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Mercedes motor tarafında büyük bir adım attı"

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Gasly: "Mercedes motor tarafında büyük bir adım attı"
Ekleyen:
, Editör
1 Ağu 2020 11:48

Pierre Gasly, Mercedes'in motor tarafında çok büyük bir ilerleme kaydettiğini ve bunu GPS verilerinde görebildiklerini belirtti.

Mercedes bu yıl güç ünitesi anlamında ileri yönde önemli bir adım atmayı başardı ve şu anda gridin en iyi motoruna sahip gibi görünüyor.

Bu durum AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly'e soruldu ve Fransız pilot, GPS verilerinde gelişimi açıkça gördüklerini söyledi.

Gasly, "Açıkça büyük bir adım atmayı başardılar ve bence bu, düzlük hızına ve son iki yıldaki performanslarına baktığınızda Williams'ın da kaydettiği büyük gelişimin bir parçasıydı. Mercedes'e baktığınız zaman eskisine kıyasla daha fazla avantaja sahipler gibi görünüyor. Sanırım geçen yıl virajlarda gerçekten hızlıydılar ancak düzlüklerde uçlarda değillerdi. Ama evet, bu yılki GPS verilerine baktığımızda her yerde çok güçlü görünüyorlar. Muhtemelen biraz daha fazla performans buldular. Doğrusu motor kuralları biraz değişti ve bu yıl biraz daha katı. Sanki diğer üreticilere kıyasla daha az kaybettiler. Bence harika bir iş çıkardılar." dedi.

Daniil Kvyat ise şöyle dedi: "Mercedes bir adım attı. Güçlü görünüyorlar. O bölgede fazladan bir şey bulabilirsek harika olur. Honda'daki herkesin çok çalıştığını biliyorum."

 

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Editör Kemal Şengül

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