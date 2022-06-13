Gasly: "Mercedes ile rekabete girebiliyor olmamız ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor"

Haberi dinle

Gasly, sert lastiklerle uzun bir ilk bölüm atmayı tercih eden pilotlar arasında en iyi performans gösteren isimdi ve bu da ona sezonun en iyi sonucunu getirdi.

Yarışın ardından Gasly pilotlar şampiyonasında ilk 10'a girerken, takımlar şampiyonasında ise AlphaTauri altıncı sıradaki Alfa Romeo ile farkı 14 puana indirdi.

RacingNews365'e konuşan Gasly, Mercedes ile mücadeleye girmelerini çok iyi bir hafta sonu geçirdiklerinin kanıtı olarak gösterdi.

Gasly, "Bizim açımızdan neredeyse mükemmel bir hafta sonu oldu, oldukça şanssız olduğumuz, birçok olay yaşadığımız ve hatalar yaptığımız bir sezon başlangıcının ardından buna ihtiyacımız vardı."

"Bu hafta sonuna gelirken hataları en aza indirmeye odaklanmamız ve elimizdeki paketle geçirebileceğimiz en iyi hafta sonunu geçirmemiz gerekiyordu, biz de bunu yaptık; sıralama turlarında 6, yarışta da 5. bitirdik."

"Mercedes ile savaşıyorsak, bu işimizi doğru yaptığımız anlamına geliyor. Şimdi ayağımıza gelecek fırsatları zorlamaya ve her hafta sonundan maksimumu çıkarmaya devam etmeliyiz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Yarıştaki tek pitini ilk turlarda çıkan Sanal Güvenlik Aracı periyodu esnasında yapan Gasly aslında uzun bir süre yarışı dördüncü sırada sürdürmüştü, ancak ikinci Sanal Güvenlik Aracı periyodunda ekstra bir pit yapan ve taze sert hamura geçen Hamilton ciddi avantaj kazanarak aradaki farkı kapattı ve Fransız pilotu geçerek dördüncü sırayı ele geçirdi.

Sıfır set sert hamura sahip olmadığını söyleyen Gasly, "Yerimi kaybetmemeye çalıştım ancak Lewis yeni lastikleriyle çok daha hızlıydı."

"İlk Sanal Güvenlik Aracı nedeniyle istediğimizden daha erken pite girdik, dolayısıyla elimdeki lastikleri 41 tur boyunca kullanmak zorunda kaldım."

"İkinci Sanal Güvenlik Aracı periyodu sadece tek set sert hamura sahip olduğumuz için bizim aleyhimizeydi, bu yüzden pistte kalmak dışında hiçbir seçeneğimiz yoktu.".

"Lewis yeni lastiklerle piste döndüğünde ve tur sürelerini ilk duyduğumda, 'Tamam, onu geride tutabilmemin yolu yok' diye düşündüm. Bunu denedim ama lastikler arasındaki fark çok fazlaydı." dedi.