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Gasly: "Mercedes eskisi kadar kuvvetli görünmüyor"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Lewis Hamilton'la giriştiği birkaç tur hakkında verdiği demeçte, Mercedes'in geçen yılki kadar güçlü görünmediğine dikkat çekti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Gasly: "Mercedes eskisi kadar kuvvetli görünmüyor"
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Bahreyn'de Pierre Gasly ve Lewis Hamilton arasında oldukça keyifli bir mücadele yaşandı. AlphaTauri pilotu, sabah seansında AT03'ün direksiyonuna geçerken, Lewis Hamilton da W13'ün direksiyonundaydı.

İkili, yarış simülasyonundayken birlikte karşı karşıya geldiler ve aralarında yaklaşık üç turluk bir mücadele yaşandı.

Sonunda Hamilton öne geçmeyi başardı ve kısa bir süre sonra pite girdi. Bu keyifli mücadelenin ardından konuşan Gasly, Mercedes'in geçen yıla göre daha fazla zorlandığını iddia etti.

Gasly, "Bu turlar gerçekten ilginçti ve mücadele oldukça eğlenceliydi."

"Bu yeni araçların tüm yarışları daha ilginç hale getireceğini düşünüyorum."

 

"Performans ve araç dengesi anlamında kendi açımızdan yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Fakat Lewis'in de zorlandığını görebiliyordum ve bence onların da zirvede savaşmak için yapacak işleri var."

"Bence Mercedes muhtemelen geçmişte olduğu kadar iyi görünmüyor."

"Yine de bu bir test. Testler, araçtan en iyi şekilde nasıl yararlanacağımızı keşfetmek için yapılıyor." dedi.

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