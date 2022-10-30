Gasly men cezasına yaklaştı

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Fransız pilot, son yarışın ardından dokuz ceza puanına yükselmişti ve men cezasına artık çok yakın görünüyordu.

Kurallara göre sürücüler, 1 yıllık süre içerisinde 12 ceza puanı alırsa, bir yarıştan men ediliyorlar ve Gasly, geride kalan 12 aylık süreçte dokuz ceza puanına kadar gelmişti.

Meksika GP'de Lance Stroll ile giriştiği savaşta rakibini pist dışına iten Gasly, 5 saniye zaman cezası aldı. FIA daha sonra Gasly'e bir de ceza puanı verildiğini duyurdu.

Bu Gasly'nin 10 puana yükseldiği ve eğer iki ceza puanı daha alırsa bir yarıştan men edileceği anlamına geliyor.

Gasly'nin 10 puanlık cezasından ilk puanlar 2023'ün Mayıs ayında düşecek. Bu yüzden o tarihe kadar yapılacak yarışlarda dikkatli olması gerekiyor.

Öte yandan FIA, Daniel Ricciardo'ya da Yuki Tsunoda ile olan temasından ötürü iki ceza puanı verdi. Fakat ceza puanı altıya yükseldiği için bu durum kendisini pek etkilemeyecek.