Gasly: "Melbourne'de eğlenceli ve olaylı bir yarış geçireceğiz"

Gasly, ilk antrenman seansında 17. sırada yer alırken, ikinci antrenman seansında 15. sıradaydı.

Seans sonrası verdiği demeçte Alpine pilotu, Avustralya GP ilk antrenman seansında birkaç sorun yaşadıklarından bahsetti ancak bu sorunları detaylandırmadı.

Gasly, ikinci antrenman seansının daha iyi geçtiğini ancak lastik aşınması sebebiyle cumartesi günkü sıralama turlarında zorlanmayı beklediklerini dile getirdi.

Gasly, "Bu sabah ilk antrenman seansında birkaç sorun yaşadık."

"Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama araçta doğru olmayan birkaç şey vardı ve bu da aracın dengesini etkiledi."

"İki seans arasında bunun üzerinde çalışarak düzeltmeyi başardık. Aracın hissiyatı ilk seansa kıyasla daha iyi ve araç daha dengeli. Piste çıktığımda aracın davranışından gerçekten memnundum. Hâlâ bazı şeylerle mücadele ediyoruz ama araç genel olarak doğru bir yerdeydi."

"Sadece yumuşak lastiklerde lastikleri doğru aralığa getirmek için biraz fazla mücadele ettik. İçinde bulunduğumuz durumu biliyoruz ve bu konuda gece boyunca çalışmamız gerekecek. Cumartesi günü zorlanacağımızı biliyoruz ama yumuşak lastikle ekstra yol tutuşu bulmayı umuyoruz."

"Bence pazar günü ilginç bir yarış geçireceğiz çünkü uzun vadede de lastik aşınması oldukça yüksekti. Bu bize daha eğlenceli ve daha olaylı bir pazar günü sunacak, ihtiyacımız olan da bu." dedi.