Gasly: "Melbourne'da olanları geride bıraktık"

Avustralya GP'sinde güçlü bir performans sergileyen ve son güvenlik aracı periyodu öncesi beşinci sırada yer alan Pierre Gasly, çok tartışılan yeniden startta yeterince iyi değildi ve ilk virajda kendini pist dışında buldu.

Piste dönerken hemen sağındaki takım arkadaşı Esteban Ocon'u hesap edemeyen Gasly, sonuç itibariyle takım arkadaşıyla temas yaşadı.

Temasın ardından her iki Alpine de yarışa veda etti, böylece takım, en az 12 puanla ayrılabileceği bir yarıştan sıfır çekerek ayrıldı.

Melbourne'daki trajik hafta sonu artık tam üç hafta geride kaldı, Gasly de hem kendisi, hem de Ocon için olayların geride kaldığı görüşünde.

Speedcafe'nin sorularını yanıtlayan Gasly, "Bence oldukça talihsiz bir durumdu.

"Sonrasında takımla ve Esteban'la konuştuk ve ikimizin de daha farklı şeyler yapabileceğini düşündük, ikimizin de aynı derecede farklı adımlar atma şansı vardı."

"Sadece talihsiz bir durumdu, yanlış zamanda yanlış yerdeydik. Ancak her şey yolunda."

"Eve dönüş uçuşum çok uzun geçti, nitekim o noktaya kadar beşinci sıradaydım, 10 puanım vardı ve henüz üçüncü yarışımda takım için güçlü puanlar elde etmek güzel olurdu."

"Ancak geriye dönüp baktığımda, önümüzde 20 yarış daha var, gösterdiğimiz performans konusunda da kesinlikle olumluyum."

"Araçta kendimi daha rahat hissettim, araç ayarları açısından da oldukça mutluydum. Geleceğe daha iyi bakıyorum -ancak eve dönerken pek de rahat bir uçuş geçirmedim!"

"Dediğim gibi, pistte olup bitenler oldukça açık."

"[Esteban ile] durumu ve nelerin farklı olabileceğini tartıştık. Günün sonunda her şey yolunda, önümüze bakıyoruz."

"Özel bir sıkıntı yoktu, sadece hepimizin, benim, takımın ve Esteban'ın yaşadığı hayal kırıklığı vardı, sadece takım için puan alamamanın hayal kırıklığı vardı." dedi.