Gasly: "Mekanikerlerin yüzündeki ifadeyi görünce araçtan atladım"
Pierre Gasly'nin aracında, 2. antrenman turlarında sırasında ufak bir yangın çıktı.
AlphaTauri pilotu 2. antrenman seansı sırasında turunu tamamlayıp pite döndüğünde, araç mekanikerler tarafından garaja alınırken aracın hava girişi kısmında bir yangın çıktığı görüldü.
Hemen duruma müdahale eden AlphaTauri mekanikerleriyle beraber, aracın içindeki Gasly'nin araçtan hızlıca indiği görüldü.
Gasly, "Aslında ne olduğunu ilk başta anlayamadım."
"Daha sonra aracın yandığını aynalardan fark ettim ve mekanikerlerin yüzündeki ifadeyi gördüğümde olabildiğince hızlı çıkmaya çalıştım."
"Sanırım yakıt üreticisine bağlı bir sorun yaşadık, bir şeyler ters gitti."
"Ancak hafta sonunun geri kalanı için endişelenmemiz gereken bir durum yok." dedi.
Takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın aksine burada daha önce yarışan Gasly, pistin buradaki son yarışına kıyasla daha zorlu olduğunu belirtti.
Gasly, "Bizim açımızdan pist, önceki yıllara göre çok daha engebeli."
"İlk antrenmanda sürüş açısından çok zorlandım, tüm pilotlar aynı şeyi yaşadı mı bilmiyorum."
"Kerb kullanımı zor, ama bu lastiklerden mi kaynaklı bilmiyorum. Kerbler her yerde çok sert ancak Singapur gibi bir pistte oldukça büyük bir fark yaratıyor." dedi.
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