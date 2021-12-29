Gasly: "McLaren ve Ferrari ile düzenli savaşmamız, farklı tür bir heyecan sağladı"

Gasly, 2021'de önceki üç seneye göre daha fazla puan topladı ve 110 puanla şampiyonayı 9. sırada tamamladı.

Gasly her ne kadar 2020 İtalya GP'deki sürpriz galibiyetini tekrarlayamamış olsa da, Azerbaycan'da podyuma çıktı ve damalı bayrağı gördüğü yarışların sadece üçünden puan alamadı.

Gasly'nin aldığı puanlarla AlphaTauri de güçlü bir sezon geçirdiği ancak sonunda, Alpine'in 13 puan gerisinde 6. olmaktan kurtulamadı.

Gasly, "Takım olarak, AlphaTauri ve Toro Rosso olarak geçirdiğimiz önceki senelere bakarsak başardıklarımız inanılmaz."

"Bu açıdan gerçekten takımımdaki herkesle gurur duyuyorum ve gelecek sene için başarabileceklerim konusunda umutluyum. Çünkü takımım bu sene çok yüksek seviyede mücadele edebileceğini kanıtladı." dedi.

Gasly, galibiyet alamaması nedeniyle 2021'in 2020'yi geçemeyeceğini düşünse de, Ferrari ve McLaren ile verdikleri düzenli mücadelenin kendisini motive ettiğini söyledi.

Gasly, "Tüm sezondan, 22 yarışın tamamından keyif aldığımı söylemek zorundayım."

"Yarış hafta sonuna gelirken puan mücadelesi verebileceğinizi bilmeniz, Ferrari ve McLaren'lerle mücadele edebileceğinizi bilmeniz farklı tür bir heyecan yaratıyor."

"Tüm sene bunu sevdiğimi ve gelecek sene de aynısının olmasını umduğumu söylemem gerek." dedi.

Alpine'in AlphaTauri'yi yenmesinde Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un aldıkları podyumun ve aynı zamanda Ocon'un Macaristan'da kazanmasının etkisi oldu.

Gasly, "Çok iyi sezon geçirdiğimize ve 5. sırada bitirebileceğimize inanıyorum ancak bu olmadı."

"Yine de başardıklarımız ve başardıklarım konusunda çok gururluyum. AlphaTauri ile 110 puan kazandım. Bu, pek sık olan bir şey değil. Bu sezon çok keyif aldım."

"Gelecek senenin çok farklı olabileceğini biliyorum. Aynısı olabilir, daha iyi ya da daha kötü olabilir. Ancak günün sonunda, takımın bu şekilde performans gösterdiğini gördüğüm için mutluyum çünkü bu, gelecek sene için umut sağlıyor." dedi.