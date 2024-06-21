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Formula 1 İspanya GP

Gasly: "McLaren bize 'başarının mümkün olduğunu' gösteriyor"

Pierre Gasly, sezonun geri kalanı için Alpine ekibine güvendiğini dile getirirken; üçüncü sıradaki McLaren'ın kendilerine ilham verdiğini de ekledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Basın Toplantısı, Pierre Gasly, Alpine F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı

Basın Toplantısı, Pierre Gasly, Alpine F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

2023 sezonunu şampiyonada altıncı olarak noktalayan Alpine, yeni sezona daha iyi bir şekilde başlamayı umuyordu.

Ancak takım, 2024'e umduğundan çok daha kötü bir başlangıç yaptı ve şu ana kadar gerçekleşen 9 yarışta yalnızca 5 puan elde etti.

Gasly, bu süre zarfında takım içerisinde gerçekleşen değişikliklerden bahsetti ve yapılan tüm bu değişikliklerin A524 aracının gelişmesinde rol oynayacağına olan inancını dile getirdi.

Fransız pilot, "Yıla kötü bir başlangıç yaptık, performans açısından iyi değildik ve beklentileri karşılayamadık. Bizim gibi bir takımın göstermesi gereken performansı gösteremedik."

"Tüm bunlar gerçekleşirken takım içerisinde de pek çok değişiklik oldu. Hem yönetim tarafında, hem de fabrika tarafındaki farklı departmanlarda ve işleyişte pek çok iyileştirme yapıldı."

"Bu iyileştirmeler bize anında performans olarak yansımıyor, ancak tüm bunların aracın geliştirilmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Yalnızca şu an için bunu göremiyoruz."

"Genelde yarış pilotları olarak biraz sabırsızızdır ve hemen rekabetçi olmak isteriz. Ama yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla performansın geleceğini biliyorum."

Pierre Gasly, Alpine A524, heads to the grid

Pierre Gasly, Alpine A524, heads to the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bunun bir örneği olarak McLaren'e bakabiliriz. Onlar, başarıyı yakalamanın mümkün olduğunu net bir şekilde gösteriyor." dedi.

Her ne kadar Alpine dışarıdan bir güç ünitesini şasisinin arka kısmına nasıl entegre edeceği konusunda esnekliğini kaybedecek olsa da Gasly, Alpine'in fabrika takımı statüsünü kaybetme olasılığı konusunda fazla endişelenmediğini söyledi.

"Bir fabrika takımı olarak herhangi bir sınırlamamız yok, sınırları biz belirliyoruz ve bu bir avantaj."

"Düzenlemeler özellikle motor tarafında, tüm farklı taraflar arasında net bir eşitlik olacak şekilde yapıldı. Ancak bir fabrika takımı olarak sahip olabileceğiniz esnekliği biraz kaybediyorsunuz."

Gasly'e, Enstone ekibinin şu anki performansının, yeni kuralların devreye gireceği 2026 ve sonrasındaki kaderini nasıl etkileyeceği sorusu da yöneltildi.

Bunun üzerine Alpine pilotu şu şekilde yanıt verdi: "Açıkçası benim asıl odaklandığım konu, en iyi sonucu elde etmek ve aracın performansından maksimum düzeyde faydalanmak."

"Geri kalan her konuda takımla ve üst yönetimle çok açık bir şekilde konuşuyoruz. Yani üst yönetimin kararına güveniyorum ve bu konuda özel bir endişem yok."

"Yani her şey çok açık, nereye odaklanmam gerektiğini biliyorum ve şu anda elimizdeki araçla yapmamız gereken çok fazla şey var; odaklandığımız tek nokta bu."

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