Gasly: "Marko'nun her dediğine katılmıyorum ama ona büyük saygı duyuyorum"

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Red Bull'un sürücü programında yetişen Pierre Gasly, başarılı bir genç sürücü kariyeri geçirmesinin ardından Formula 1'e adım attı ve yarım yıllık Red Bull macerası hariç geride kalan süreçte sadece AlphaTauri/Toro Rosso ile yarıştı.

Red Bull sürücü programıyla ve genel anlamda sürücü kararlarıyla Helmut Marko ilgileniyor ve bazıları onun tutumunu fazla sert buluyor.

Son yıllarda ana takıma dönmek için fırsat kollayan Gasly, RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda Helmut Marko ile her zaman aynı görüşte olmadığını fakat kendisine büyük saygı duyduğunu belirtti.

Gasly, şöyle dedi: "Onunla gayet iyi anlaşıyorum. O, çok açık sözlü bir insan, ki bu iyi çünkü her şeyi doğrudan söylüyor."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu her zaman zaman söylediklerine katıldığım anlamına gelmez fakat yaklaşımını takdir ediyorum ve her zaman düşündüklerini söylemesine saygı duyuyorum."

"Onunla konuştuğunuzda hiç vakit kaybetmiyorsunuz çünkü tam olarak ne demek istediğini biliyorsunuz ve bunu da çok takdir ediyorum." dedi.

Gasly, AlphaTauri patronu Franz Tost hakkında da açıklamalarda bulundu.

"İlişkimiz, başlangıca kıyasla çok gelişti. F1'deki ilk beş yarışımın ardından 2017 Noel'inde onunla Faenza'da bir toplantı yaptığımızı hatırlıyorum. Bana kış aylarında dinlenemeyeceğimi ve günün 24 saati FOrmula 1'i düşünmem gerektiğini söyledi. Çok detaylı bir sohbetti ve işine ne kadar bağlı olduğunu gördüm, ki bu çok hoşuma gitti."

"Zamanla birbirimizi daha iyi tanıdık, İşe olan yaklaşımımı, nasıl çalıştığımı ve özgürlüğe ihtiyacım olduğunu gördü. Ben de onun neye ihtiyaç duyduğunu öğrendim."

"Ne de olsa ikimizin de hedefi aynı. İkimiz de önde olmak ve takımın her bir üyesini ilerlemeye zorlamak istiyoruz. Artık Franz ile çok iyi bir ilişkimiz var. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool