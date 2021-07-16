Gasly: “Marko ile AlphaTauri’nin geleceği hakkında olumlu bir görüşme yaptık”

Red Bull’un önümüzdeki sezon için Sergio Perez’le yeni bir kontrat imzalaması bekleniyor. Bu durum, Gasly’nin ana takıma geri dönmesi için yer olmadığı anlamına geliyor.

Bu nedenle Fransız pilot, AlphaTauri’de kalmaya hazırlanıyor ve Marko’nun, kendisine Faenza merkezli takımın geleceği hakkında güven verdiğini söyledi.

Autosport’a verdiği demeçte Gasly, “[Marko ile] Avusturya’da görüştük, birlikte yemeğe çıktık ve çok iyi geçti.”

“Birçok konuda konuştuk. Gelecek hakkındaki vizyonlarını ve planlarını anlamak açısından oldukça olumlu bir sohbetti.”

“Çünkü kontratımın süresinin bitmesine daha zaman var.”

“Geleceğin ne getireceğini göreceğiz. Performansımdan ve takıma kazandırdıklarımdan memnun olduklarını biliyorum.”

“Bu yüzden, buna odaklanacağım ve neler olacağını göreceğiz. Ancak, onunla konuşmak güzeldi.”

Ayrıca Gasly, 2022’de gelen kural değişikliklerinin AlphaTauri’nin gridde yükselebilmesi için bir fırsat sunabileceğini düşünse de bunun büyük bir zorluk olabileceğini de belirtiyor.

“Bence objektif olarak bakarsak bu iki şekilde sonuçlanabilir.”

“Eğer araçla ilgili farklı bir şey geliştirebilirsek ve bu işe yararsa, önümüzdeki sene daha iyi sonuçlar alabiliriz.”

“Aynı zamanda araçta büyük bir noktayı kaçırırsak, aracı tasarlayanlardan öğrendiğim kadarıyla bu durum çok zor olacak.”

“Gidebileceğimiz çok fazla yön var, tamamen yeni bir sayfa açıyoruz ve hangi yolda ilerleyeceğimizi tahmin etmek ya da herhangi bir noktayı kaçırmadığımızdan emin olmak çok zor.”

“Bu yüzden önümüzdeki seneyle ilgili pek çok bilinmezlik var. Fakat kimsenin, hangi takımın seneye daha baskın olacağını tahmin edebileceğini düşünmüyorum.”

“Elbette zirvedeki takımlar bilgi birikimleri ve ekipmanları sayesinde bizden daha fazla şansa sahip olacak. Ancak, bunun garantisi yok. Önümüzdeki sene güzel sürprizlerle karşılaşabiliriz.”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images