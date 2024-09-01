Gasly, Magnussen'e verilen yarış yasağının kaldırılmasını istiyor

İkili, Variante della Roggia'ya yan yana girdikten sonra küçük bir temas yaşadı ve bu da iki pilotun da virajı alamamasına neden oldu. Magnussen bu temasın ardından 10 saniye ceza aldı.

Bunun yanı sıra Danimarkalı pilot 2 ceza puanı aldı ve bu da onun toplam 12 ceza puanına ulaşarak yarış yasağı cezası almasına sebep oldu.

Gasly, bunun ciddi bir temas olmadığını dile getirirken; Magnussen'in cezasının geri alınması için görevlileri ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

"Dürüst olmak gerekirse, bu hiçbir şey değildi."

"Birisi bana 10 saniye ceza aldığını söyledi. Buna biraz şaşırdım çünkü bu sadece tekerlek tekerleğe bir yarıştı, olay sonunda gerçekten hiç zaman kaybetmedim."

"Umarım bir şekilde bunu geri alabilirler, aksi takdirde kesinlikle haksızlık olur. Magnussen için görevlilerle seve seve konuşurum, gerçekten bu konuda ne yapabileceğime bakacağım."

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso da bu konuda Gasly'e katıldığını belirterek, Magnussen'in aldığı cezanın mantıksız olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Alonso, " Ceza puanları, birçok kez tartıştığımız gibi, tehlikeli sürüş için olmalıdır. Yani bunlar spor ve diğer pilotlar için tehlike arz eden bir sebepten doğmalı."

"Emin olmamakla birlikte, sanırım Magnussen'in biriktirdiği puanlardan birkaçı pitten güvenli olmayan çıkış gibi şeyler."

"Bence Gasly ile yaşadığı şey yarışın bir parçasıydı, yarış cezalarını anlıyorum ama güvenlik cezalarını anlamak biraz daha zor." dedi.

Haas takım pattronu Ayao Komatsu ise Magnussen'in men cezası hakkında yorum yapmamaya özen gösterdi.

Komatsu, bunun bir 'puan birikimi' olduğunu ve "bazı şeyleri kamuoyu önünde söylemek yerine bunları doğrudan komiserlerle tartışması gerektiğini' söyledi.