Gasly: "Leclerc ile Call of Duty oynuyoruz"
Coronavirüs sebebiyle kendini Dubai'de "altın kafese" kapatan AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, Fransız medyasına açıklamalarda bulundu.
Fransız pilot, coronavirüs salgınının etkili olduğu bu zorlu dönemde, dünya şampiyonası sırasında yaptığı seyahatlerin öncesinde Dubai'de kaldığı bir otelde kendini karantinaya aldı. Fransız pilotun ailesi Normandiya bölgesinde yaşarken nişanlısı olan İtalyan Caterina Masetti Zannini ise Bologna'da yaşıyor.
Sevdiklerinin risk altında bulunduğu bu dönemde Gasly, kendini "altın bir kafeste" karantinaya alma kararını verdi ve Fransız gazetesine yaptığı açıklamada şunlardan bahsetti:
"Avustralya'dan Bahreyn'e giderken Dubai'de aktarma yapmam gerekiyordu. COVID-19 salgını sebebiyle burada kalmaya karar verdim. Seyahat sırasında beraber vakit geçireceğim insanların ne tür riskte olup olmadığını bilmiyorum, bu yüzden Fransa'ya ailemin yanına gitmem riskli olurdu. Hala onlarla yaşıyorum ancak kendi yaşadığım riski onlara yayamazdım. Nişanlım Bologna'da ve bu yüzden Milano'ya inmem gerekecekti, bu da istemediğimiz bir durumdu."
"Kaldığım otelin spor salonu kapalı ancak üst seviye bir sporcu statüsünde olduğum için beni hoş görüyorlar. Spor salonu tamamen bana ait ve bu yüzden hiç olmadığım kadar zinde bir durumdayım. Her gün iki saatlik antrenman yapıyorum. Sezon başladığında herhangi bir fiziksel problemim olmayacak. Aynı zamanda otelin dışında bir yüzme havuzu var ancak virüsten korunmak için bunu her zaman kullanmıyorum."
"Antrenmanlar dışında zamanımı Netflix'te dizi izleyerek ve video oyunları oynayarak geçiriyorum. Yanımda F1 2019 oyunu var ancak direksiyonum ve pedallarım olmadığı için başka bir şey oynamayı tercih ediyorum. Genellikle Charles Leclerc ile oyun oynuyorum, o şu anda Monaco'daki evinde. Bir Call of Duty oyununda aynı takımdaydık."
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Pierre Gasly
|Editör
|Efe Kahya
Gasly: "Leclerc ile Call of Duty oynuyoruz"
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