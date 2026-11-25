Formula 1 Las Vegas GP

Gasly, Las Vegas’ta yaşadığı sorunu açıkladı: “Podyumun elimizde olduğunu hissetmiştim”

Las Vegas Grand Prix'sinde üçüncülüğe kadar yükselen ancak soğutma sorunu nedeniyle beşinci olan Pierre Gasly, soğuk havaya rağmen aracın neden aşırı ısındığını anlayamadıklarını söyledi.

Ed Hardy Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 11:45

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Las Vegas Grand Prix'sine sekizinci sıradan başlayan Alpine pilotu Pierre Gasly, 50 turluk yarışın 31. turunda Max Verstappen ve George Russell'ın arkasında üçüncülüğe kadar tırmandı. Ancak bu noktada A526'da baş gösteren aşırı ısınma sorunu nedeniyle motor gücünü düşürmek zorunda kalan Fransız pilot, dört tur içinde sekizinciliğe kadar geriledi.

Yarışın son bölümünde Russell'ın kaza yapması ve Ferrari pilotlarının temas yaşamasıyla beşinciliği alan Gasly, güçlü bir sonuç elde etse de elinden kaçan podyum ve olası galibiyet fırsatını şu sözlerle değerlendirdi: "Buna hayal kırıklığı demeyeceğim. Takım olarak sezonun en iyi yarışını çıkardık ve kesinlikle olumlu yanlara odaklanacağız. Çok keyifli bir yarıştı, ön grupta mücadele etmekten büyük zevk aldım.”

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

“Başlangıçta adeta uçuyorduk ve üçüncülüğe kadar tırmanmayı başardım. O noktada belki de galibiyeti bile zorlayabilecek tempoya sahip olduğumuzu gerçekten hissettim. Tam üçüncülüğe çıktığım an telsizden aracın aşırı ısındığı ve gücü düşürmem gerektiği söylendi. 45 tur boyunca düşük güçle gittik.”

“Aniden çok fazla sıra kaybettim çünkü sıcaklığı kontrol altına almaya çalışıyorduk. Önümdeki rakibin vites kutusunun dibinde kadar yaklaşma şansım varken aracı soğutmak için aradaki farkı korumak zorunda kaldım.”

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

“Podyumun elimizde olduğunu gerçekten hissetmiştim, sürekli tam güce dönmeyi talep ettim ama buna yalnızca son iki turda izin verildi. Yakından inceleyip tam olarak ne yaşandığını çözeceğiz çünkü hepinizin üzerinde kışlık montlar var, benim de üzerimde kışlık mont var, aracın neden aşırı ısındığını gerçekten anlamıyorum.”

“Beşincilikten mutluyum ama araç kesinlikle çok daha hızlıydı. Bu yüzden çok daha fazlasını kazanabilirdik.”

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- Motorsport.com Ekibi

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