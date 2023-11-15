Gasly: "Las Vegas yarışından ne beklemeliyiz bilmiyorum"
Alpine pilotu Pierre Gasly, Las Vegas Grand Prix'sinin tamamen bilinmeyen bir pist olmasından ötürü beklentiye girmekten kaçınıyor.
Alpine pilotu Pierre Gasly, son yarış Interlagos'ta iyi bir pazar günü geçirerek puan almayı başarmıştı.
Las Vegas öncesi sözlerine Brezilya GP'yi değerlendirerek başlayan Fransız pilot, "Interlagos yarışında, 15. sıradan başlayıp puan kazanmak takım için iyi bir sonuçtu."
"Bunu başarmak kolay değildi fakat başardık."
"Başlangıçta olaylardan kaçındım, kırmızı bayraklardan sonra iyi bir yeniden start aldım ve ardından iki pit stop stratejisi izledik."
"Birkaç güzel geçiş yaptım ve hak ettiğim bir sonuç elde ettim."
"Yarıştan sonra birkaç gün izin almak ve evde olmak güzeldi fakat dinlenme kısa sürdü çünkü sezonun son iki yarışına hazırlanmamız gerekiyordu."
"Geçen hafta Enstone'daydım, mühendislerle birkaç brifinge katıldım, simülatörde çalıştım ve bu haftanın başında Las Vegas'a uçtum. Program gerçekten çok yoğundu."
Fotoğraf: Alpine
Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine
Sonrasında Las Vegas yarışıyla ilgili şöyle dedi: "Bu hafta sonu hepimiz bilinmeyene atılacağız; tamamen yeni ve benzersiz bir piste gittiğimiz için kolay olmayacak ama herkes eşit şartlarda yarışacak."
"Simülatör üzerinde çalışıyordum ve Vegas'ın benzersiz bir piste sahip olduğunu gördüm; orta hızlı dar virajlar, sert frenleme bölgeleri, yüksek hızlı bölümler ve çok uzun bir düzlük var."
"Pist gece muhteşeme görünecek! Burada olmaktan çok mutluyum."
"Yeni piste ve zorlu şartlara mümkün olduğunca çabuk adapte olmak adına mümkün olan her şeyi yapacağız."
"Fakat hafta sonundan ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Özel bir hafta sonu bizi bekliyor."
"Sporumuzun dünyanın en ünlü şehirlerinden birine gitmesi harika."
"Pist dışında pek çok etkinlik ve gösteri olacak ama biz yarışmak için buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
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