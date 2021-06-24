Gasly: ''Lando'yla aramda sorun yok''

Pierre Gasly, bu sezon yapılan yedi yarıştan altısında puan aldı ve her sıralama turunda ilk altıya girme başarısını Fransa'da devam ettirdi.

Fransa'daki yarış hakkında konuşan Fransız sürücü, şu ana kadar kendi evinde geçirdiği en iyi yarış olduğunu söyledi.

Gasly, ‘’Bu şu ana kadar kendi evimde geçirdiğim en iyi yarıştı çünkü bundan önceki ikisi çok harika yarışlar değildi. Ancak genel olarak iyi bir performans çıkardığımızı söyleyebilirim. Sıralamalarda yine ilk altıya girebildik ki bu biraz beklenmedikti.‘’

‘’Aynı zamanda Cuma ve üçüncü antrenmanda da iyi performanslar çıkardık. Yarış da iyi geçti, iki McLaren’ın arkasında yedinci olmak çok olumluydu ve güçlü bir performanstı. Her zamanki gibi biraz daha iyi yapabileceğimiz birkaç şey vardı ancak tutarlı şekilde puan almaya devam ediyoruz ve bunu bu hafta sonu da devam ettirmeye çalışacağım.‘’ dedi.

Gasly, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen yarışta McLaren sürücüsü Lando Norris'le mücadele ederken, İngiliz sürücü takım radyosundan Gasly'ye ''aptal'' olarak hitap etmişti.

Bu konuyla ilgili görüşleri sorulan AlphaTauri sürücüsü, ‘’Bence anın heyecanıyla çok fazla şey söylüyoruz.''

''Futbolcular gibi, onların dedikleri her şeyi duyamıyoruz ve bazen çok iyi şeyler söylemiyorlar. Ancak bu yarışın bir parçası, umarım bu sezon daha fazla böyle mücadeleler görürüz.’’ ifadelerini kullandı.

Norris'le arasında bir problem olmadığından bahseden Fransız sürücü söylerine şu şekilde devam etti: ‘’Hayır, burada bir problem görmüyorum. Eğer bir problem olsaydı, bunu çözmek önemli olurdu. Ancak benim tarafımdan yanlış olan bir şey yoktu.''

''Bu mücadelenin neden bu kadar büyük bir hikaye yarattığını anlamadım, bunun iyi ve sıkı bir yarış olduğunu düşünüyordum. Her zaman Formula 1’de fazla geçiş veya mücadele olmadığından dolayı şikayet ediyoruz. Bu yüzden pist üstü aktivitelerden keyif almalıyız.''

''Aramızda kötü bir şey yok. Belki Lando bundan haz etmedi ancak günün sonun bu yarışmak. Biz güçlü yarışlar çıkarmak ve takıma elimizden geldiğince çok puan kazandırmak için para alıyoruz. Her hafta sonu bunu yapmayı deniyorum. Paul Ricard’da bir problem yoktu.’’

Bu hafta sonu Avusturya'daki Red Bull Ring'de yarışılacak ve Red Bull kendi evlerindeki yarışlar için çeşitli aktiviteler planlıyor.

Son olarak da Red Bull'un kendine yaptırdığı en çok keyif aldığı etkinlik sorulan Gasly, ‘’Birçok şey. Bize çok özel tecrübeler yaşattılar.''

''Bu soruya ilk cevabım paraşütle atlamak olacaktır. Kontratta, ekstrem sporları yapmamıza izin vermeyen bir madde var ancak bize paraşütle atlama tecrübesini sundukları zaman çok şaşırmıştım. Sanırım şimdiye kadar hayatımda tecrübe ettiğim en harika şeydi. Bu iyiydi.''

''Başka bir tanesi ise çok beğenmediğim ancak yine de iyi bir tecrübe olan pistin üzerinde ‘akrobatik uçaklarda’ uçmaktı. Bundan sonra neredeyse kusacaktım. Çok iyi değildi ancak yine de iyi bir tecrübeydi ve bu tecrübeler her zaman eğlenceli.’’ cevabını verdi.