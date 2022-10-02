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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Gasly: "Kötü bir sonucu hak ettiğimizi düşünüyorum"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, takım olarak yarışta iyi bir iş çıkarmadıklarını ve kötü bir sonucu hak ettiklerini düşünüyor.

Zeynep Taş
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Gasly: "Kötü bir sonucu hak ettiğimizi düşünüyorum"
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Singapur GP'de altı pilotun yarış dışı kalması sebebiyle birçok kez yarışa dahil olan güvenlik araçları ve pistin yarışın sonlarına doğru kurumasıyla kuru zemin lastiklerine geçilmesiyle beraber yarış oldukça olaylı ve heyecanlı geçti.

Stratejinin ve risk almanın ön plana çıktığı bu yarışta, bazı pilotlar avantaj sağlarken; bazıları ise yanlış stratejiyle dezavantaj sağladı.

Yarışa 7. sıradan başlayan Gasly, iyi bir sonuç elde edebilmek için ellerinde bir fırsat olduğunu; ancak bu fırsatı değerlendiremeyip takım olarak kötü bir iş çıkardıklarını düşünüyor.

Fransız pilot, "Yarışta asla iyi bir iş çıkardığımızı düşünmüyorum, bu yüzden bu kötü sonucu kesinlikle hak ettik."

"Yarışın başında Aston Martin pilotlarının önünde 7. sıradaydık ve pist üstü pozisyonu da elimizdeydi. Sonra hepsini kaybettik çünkü herkes pistte kalmayı tercih ederken biz erkenden pite girdik."

"Hiç yapmamıza gerek yokken bir kumar oynadık ve 4 araca birden geçilmiş olduk."

"Bunu yapmamızın sebebini anlamıyorum, takımla konuşmadım çünkü genel olarak aramızda bir iletişim sorunu vardı." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

AlphaTauri pilotu, hayal kırıklığına uğradığını çünkü bir daha ellerine böyle bir fırsat geçemeyeceğini düşündüğünü belirtti. Takım aynı zamanda, takımlar şampiyonasında 9. sıraya gerilemiş oldu. 

Gasly, "Daniel (Ricciardo) bizden çok çok gerideydi, ancak pistte kaldı ve yarışı 5. sırada bitirdi."

"Gerçekten önemli puanlar kaybettik o yüzden üzgünüm, performansımızdan memnun değilim."

"Bir daha ne zaman böyle bir fırsat yakalarız bilmiyorum, çünkü bu sezon ilk defa böyle bir şansımız vardı."

"Bu gerçekten çok sinir bozucu çünkü takım olarak çok çalışıyoruz ve bugün doğru kararlar veremedik diye böyle kötü bir sonuç elde ettik." dedi.

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