Gasly: "Korkunç bir başlangıç yaptım"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, sıralama turlarında güçlü bir performans ortaya koymuş ve iki Ferrari ve iki Red Bull'un arkasında beşinci olmuştu.

Lewis Hamilton'ın diskalifiyesiyle dördüncü başlayan Gasly, ilk turda epey sıra kaybetti ve damalı bayrağı sekizinci sırada gördü. Pazar günkü yarışa da yedinci sıradan başlayacak.

Gasly, yumuşak lastiklere rağmen yarışın başında çok kötü başladığını ve ardından öndekileri yakalayacak tempoyu bulamadığını belirtti.

Gasly, "Doğruyu söylemek gerekirse bugün korkunç bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum."

"İlk virajda tam üç sıra kaybettim. Sonrasında Ferrari ve McLaren'a cevap verebilecek tempom yoktu."

"Yarışın başlangıcının beklediğimiz gibi olmadığı açıktı, bu yüzden yarın için daha neleri daha iyi yapabileceğimize bir bakacağız."

"Bizim için en kolay yarış olduğunu söyleyemem, özellikle de yumuşak lastik nedeniyle son birkaç tur gerçekten zordu."

"Fakat damalı bayrağı görene kadar mücadele bitmeyecek. Bu yüzden bu gece stratejiye bakacağız ve daha güçlü dönmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Yuki Tsunoda ise yumuşak lastikle beklenen yükselişi gerçekleştirememesinin ardından yarışı 15. sırada bitirdi.

Tsunoda, "Bugünkü performansımızdan memnun değilim. İlk turda çok fazla pozisyon kaybettim ve ondan sonra yumuşak lastiğin performansından en iyisini alamadım."

"Hafta sonu formatının özelliklerinden dolayı Interlagos'ta çok fazla tur atamadım. Yine de bugün günü çok şey öğrendim ve yarıştan önce her şeyi analiz edeceğim." dedi.