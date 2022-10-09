Gasly, kırmızı bayrak altında hızlı gittiği için zaman cezası aldı

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uzuka'da yoğun yağmur altında yaşanan ilk tur olaylarının ardından kırmızı bayrak çıkmış ve Gasly, o noktada hızını düşürmek yerine 250 km/s üzerine çıktığı için inceleme altına alınmıştı.

Buna karşın Gasly, sürücüler ıslak zeminde yarışmaya devam ederken piste giren çekiciye sinirlenmiş ve yarıştan sonra, "Kontrolü kaybedip 12 tonluk bir vince çarpsaydım, şimdi ölmüş olurdum." dedi.

Fakat Fransız sürücü, o noktada kırmızı bayrağa rağmen arayı kapatmak için çok hızlı sürüyordu ve FIA'nın hesaplamalarına göre, 12. virajda Carlos Sainz'ın kaza yaptığı bölgeden sonra, 250 km/s süratin üzerine çıktı.

Hatta Gasly, tur içerisinde birden fazla kez 250 km/s hızı aştı.

Normalde hakemler kendisine pitten geçme cezası verecekti ancak yarış bittiği için bu ceza 20 saniyeye çevrildi.

Ayrıca kendisine iki de ceza puanı verilirken, toplam ceza puanı 9'u buldu.

Bu, Gasly'nin yarışı gerilerde tamamlamasından ötürü sonuç üzerinde büyük bir etkiye sahip olmayacak.