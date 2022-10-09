Gasly, kırmızı bayrak altında hızlı gittiği için zaman cezası aldı
Pierre Gasly Formula 1 Japonya GP'sinde kırmızı bayrak altında hız kurallarına uymadığı için zaman cezası aldı.
uzuka'da yoğun yağmur altında yaşanan ilk tur olaylarının ardından kırmızı bayrak çıkmış ve Gasly, o noktada hızını düşürmek yerine 250 km/s üzerine çıktığı için inceleme altına alınmıştı.
Buna karşın Gasly, sürücüler ıslak zeminde yarışmaya devam ederken piste giren çekiciye sinirlenmiş ve yarıştan sonra, "Kontrolü kaybedip 12 tonluk bir vince çarpsaydım, şimdi ölmüş olurdum." dedi.
Fakat Fransız sürücü, o noktada kırmızı bayrağa rağmen arayı kapatmak için çok hızlı sürüyordu ve FIA'nın hesaplamalarına göre, 12. virajda Carlos Sainz'ın kaza yaptığı bölgeden sonra, 250 km/s süratin üzerine çıktı.
Hatta Gasly, tur içerisinde birden fazla kez 250 km/s hızı aştı.
Normalde hakemler kendisine pitten geçme cezası verecekti ancak yarış bittiği için bu ceza 20 saniyeye çevrildi.
Ayrıca kendisine iki de ceza puanı verilirken, toplam ceza puanı 9'u buldu.
Bu, Gasly'nin yarışı gerilerde tamamlamasından ötürü sonuç üzerinde büyük bir etkiye sahip olmayacak.
Newey: "Max bu yıl mükemmeldi, bu başarıyı hak ediyor"
Verstappen: "Bu yıl böyle bir araca sahip olmayı hayal dahi edemezdim"
Son Haberler
Marko: "Verstappen'in şampiyon olduğunu pist anonsundan öğrendim"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yarıştan sonra Max Verstappen'in şampiyon olduğunu, pistte yapılan anonsla öğrendiğini söylüyor.
Hamilton: "Ne yazık ki inanılmaz derecede yavaştık"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Japonya GP hafta sonunda inanılmaz derecede yavaş olduklarını, bu yüzden yarış içerisinde geçiş yapmakta zorlandığını söyledi.
Verstappen, Pirelli'ye yağmur lastikleri konusunda yardım etmek için gönüllü
Çifte şampiyon Max Verstappen, Pirelli'nin yoğun yağmur lastiklerini geliştirmek için bir adım atması gerektiğini düşünüyor ve yardım etmek için gönüllü olduğunu da ekliyor.
F1 bütçe sınırını ihlâl etmenin olası cezaları açıklandı
2021 sezonunda Aston Martin ve Williams prosedür ihlâlleri yaparken, Red Bull'un hafif bir bütçe sınırı ihlâli yaptığı açıklandı. Peki Red Bull için potansiyel cezalar ne olabilir?