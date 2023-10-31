Gasly: "Kırmızı bayrağın zamanlaması yarışımı mahvetti"

Yarışa 10. sıradan başlayan Alpine pilotu açılış turlarında 8. sıraya kadar yükseldi. Ancak pite girdikten kısa bir süre sonra Kevin Magnussen kaza yaptı ve kırmızı bayrağa neden oldu; bu sırada Gasly'nin rakiplerinin çoğu lastik değiştirerek avantaj kazanmış oldu.

Yarıştan sonra Gasly, "Kırmızı bayrak açısından olabilecek en kötü zamanlamaydı."

"İyi bir ilk stint attığımızı hissediyorum, sadece Nico'nun [Hulkenberg] arkasında kaldık ve düzlükte geçemedik. Düzlük hızımız iyi değildi ama yine de arkamızdakilerle arayı açmaya devam ediyorduk."

"Pitin ardından Alex'in [Albon] arkasında ve pite girmeyen Esteban'ın [Ocon] hemen arkasında oldukça iyi bir fark yakaladık. Ama kırmızı bayrakta lastik değiştirdiler ve 20 saniye kazanmış oldular."

"Her ne kadar sinir bozucu olsa da yapabileceğiniz bir şey yok. Herhangi bir pişmanlık da yok, sadece durum bizim aleyhimize gelişti."

Durarak startın ardından Gasly, daha fazla ilerleme kaydetmesini engelleyen başka bir sorunla karşılaştı.

Gasly, "Harika bir başlangıç yaptım ama ne zaman dördüncü ve beşinci vitese geçsem vites yükseltme açısından zorlandım ve bu da çoğu zaman bana bazı pozisyonlara mal oldu. Sanırım her iki seferde de Nico'yu geçmek üzereydim ama sonunda onun arkasına düştüm ve tüm zamanımı trafikte geçirdim."

"Çok çaba sarf edip kırmızı bayrağın kötü bir zamanda gelmesi biraz sinir bozucu. Geçmişte bundan avantaj ettiğim durumlar oldu ama bugün bizim günümüz değildi." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 battles with Pierre Gasly, Alpine A523

Esteban Ocon takım arkadaşının 3.3 saniye önünde onuncu sırada yarışı tamamladı. Yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen Gasly, takımın puan avında olduğu bir hafta sonundan olumlu sonuçlar çıkardı.

"Sanırım hafta sonunun sonunda en iyi duruma geleceğimizi bildiğim bir yere geliyoruz. Sorunlarımız var, pistte düzeltemeyeceğimizi bildiğimiz açık zayıflıklarımız var. Daha büyük değişiklikler yapmalıyız."

"Ancak sahip olduklarımızı maksimum düzeye çıkarma açısından, çalışma şeklimizin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum."