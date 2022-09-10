Gasly: "Kendimi çok daha iyi hissediyorum"
Geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlık sebebiyle yarışıp yarışamayacağı konuşulan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, cuma sabahı itibariyle 'çok daha iyi hissettiğini' belirtti.
Birkaç gündür padokta rahatsızlık geçirdiği konuşulan Gasly'nin pazar günkü yarışa katılıp katılamayacağı merak konusuydu.
Fransız pilot, hastalığı sebebiyle perşembe günü yapılan basın toplantılarına katılamamıştı.
Birinci ve ikinci antrenmanlara çıkan Gasly, verdiği röportajda kendini daha iyi hissettiğini belirtti.
Gasly, "Bu sabah, son dört günkü halime kıyasla çok daha iyi hissediyordum."
"Son 72 saatimi koltukta ya da yatakta uzanarak geçirdikten sonra, bugünkü ilk birkaç tur benim için oldukça zor geçti fakat tabii ki zorlanmayı bekliyordum."
"Yine de genel olarak çok daha iyiyim ve doktorlar bundan sonra daha da iyi olacağımı söylüyorlar." dedi.
İlk birkaç gün, yarışa katılamayacağı konusunda endişe duyan Gasly, "Eğer dün araca binip piste çıkmamı söyleseydiniz bu imkansız olurdu çünkü çok kötü durumdaydım. O yüzden tabii ki endişeliydim."
"Bugün araçta olabildiğim için çok mutluyum çünkü sabah uyandığımda bu kadar iyi hissetmeyi beklemiyordum."
"Hâlâ tamamen iyileştiğimi söyleyemem fakat aracı sürebilecek kadar iyi durumdayım. Önümüzdeki günlerde çok daha iyi hissedeceğim." dedi.
Vettel: “Monza benim için çok büyük anlam taşıyor”
F1 artık D Smart'tan yayınlanmayacak
Son Haberler
Takım arkadaşı mücadeleleri: İtalya GP
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak İtalya GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Hamilton, DRS trenine takılırsa Game of Thrones'u izlemeyi planlıyor
Lewis Hamilton, 19. sıradan başlayacağı İtalya GP'de DRS trenine takılı kalmaktan endişe duyduğunu söyledi ve böyle olması ihtimaline karşı yanına bir iPad alıp Game of Thrones dizisinin yeni bölümlerini izlemeyi planladığı şakasını yaptı.
Binotto, Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün
Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün olduğunu söyledi.
FIA, Herta'ya süper lisans konusunda istisna yapmayacak
FIA, hiçbir Formula 1 takımına süper lisans konusunda inisiyatif uygulamayacağını belirtti. Şu anki durum, Colton Herta'nın süper lisans talebinin reddedileceği yönünde.