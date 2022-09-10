Gasly: "Kendimi çok daha iyi hissediyorum"

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Birkaç gündür padokta rahatsızlık geçirdiği konuşulan Gasly'nin pazar günkü yarışa katılıp katılamayacağı merak konusuydu.

Fransız pilot, hastalığı sebebiyle perşembe günü yapılan basın toplantılarına katılamamıştı.

Birinci ve ikinci antrenmanlara çıkan Gasly, verdiği röportajda kendini daha iyi hissettiğini belirtti.

Gasly, "Bu sabah, son dört günkü halime kıyasla çok daha iyi hissediyordum."

"Son 72 saatimi koltukta ya da yatakta uzanarak geçirdikten sonra, bugünkü ilk birkaç tur benim için oldukça zor geçti fakat tabii ki zorlanmayı bekliyordum."

"Yine de genel olarak çok daha iyiyim ve doktorlar bundan sonra daha da iyi olacağımı söylüyorlar." dedi.

İlk birkaç gün, yarışa katılamayacağı konusunda endişe duyan Gasly, "Eğer dün araca binip piste çıkmamı söyleseydiniz bu imkansız olurdu çünkü çok kötü durumdaydım. O yüzden tabii ki endişeliydim."

"Bugün araçta olabildiğim için çok mutluyum çünkü sabah uyandığımda bu kadar iyi hissetmeyi beklemiyordum."

"Hâlâ tamamen iyileştiğimi söyleyemem fakat aracı sürebilecek kadar iyi durumdayım. Önümüzdeki günlerde çok daha iyi hissedeceğim." dedi.