Gasly, kazaya rağmen testlerden memnun

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AlphaTauri'de, testin son gününde sabah Pierre Gasly piste çıktı fakat 40. turunda aracının kontrolünü kaybederek beşinci virajda bariyerlere çarptı.

Bu olaydan sonra takım, bir daha piste geri dönemedi ve böylelikle testi erken kapatmış oldular.

Gasly, testin ardından şöyle dedi: “Verimli bir test oldu ve bence bu yeni araçların pistte nasıl davrandığını görmek herkes için ilginç oldu."

"Yaptığımız her sürüşte araç hakkında çok şey öğrendik ve aynı zamanda sürüş açısından bu yeni araç ile nasıl çalışacağımı ve bundan en iyi şekilde nasıl faydalanacağımı çok daha iyi anladım."

"Bence gerçekten iyiydi."

"Şu anda performans tarafına gerçekten bakmıyoruz. Bundan ötürü testin amacı kendime odaklanmak ve takımın, bir sürücü olarak araçta neye ihtiyacımız olduğunu anlayabilmesi ve daha fazla performans elde edebilmemiz için iyi geri bildirimler vermek oldu."

"Bu araçları sürmek oldukça farklı hissettiriyor. Sadece görüş anlamda değil, aynı zamanda viraja girişi ve frenleme şeklinizi olan tepkisi de çok farklı."

"Çeşitli şeyler deniyorum ve sahip olduğumuz dengeyle çalışabilmek adına kendi tarzımda küçük değişiklikler yapıyorum. Bunların hepsi öğrenme sürecinin bir parçası."

"Ne yazık ki bu sabah lastiklerimi kilitledim ve araca zarar verdim, ancak testler sınırları bulmakla ilgilidir ve üç gün boyunca hâlâ çok değerli veriler toplayabildik."

"Bu elbette sadece ilk testti ve Bahreyn'deki üç günlük ikinci testten önce analiz etmemiz gereken çok şey var.” dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Alessio Morgese

Yuki Tsunoda son gün piste çıkamasa da AT03 hakkında pozitifti.

Japon pilot, "Barselona'da üç günlük iyi bir test gerçekleştirdik ve gerçekten üretken geçti. Bu sayede yeni araç hakkında çok şey öğrendik."

"Özellikle de yepyeni bir araca sahip olacağımızı bildiğimiz için Abu Dhabi'den bu yana tekrar sürüş yapmak için çok heyecanlıydım ve AT03'ü tanımak adına geçirdiğim vakitten epey keyif aldım."

"Bahreyn'deki bir sonraki testten önce yapacak çok iş var. Kendi tarafımda bu yeni araca uyum sağlayabilmek adına sürüş tarzımda biraz daha değişiklikler yapmalıyım fakat genel anlamda oldukça pozitif bir test oldu."

"Bugün öğleden sonraki seansı tamamlayamamış olmam üzüntü verici ama burada test için varız ve böyle şeyler olabiliyor."

"İlk yarıştan önce hâlâ üç günlük bir testimiz daha olacak, bu yüzden sezona iyi başlayabilmemiz için mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor.”

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Red Bull Content Pool