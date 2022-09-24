Gasly: "Kariyerim boyunca AlphaTauri'de kalmayacağım"
AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağından emin değil ancak uzun vadede İtalyan ekipte kalmayacağını söylüyor.
Pierre Gasly, geçtiğimiz aylarda 2023 sonuna kadar AlphaTauri ile sözleşme imzalamıştı fakat Fernando Alonso'nun Alpine ile yollarını ayırma kararı sonrası gelecek yıl takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıktı.
İddiaya göre Alpine, Gasly ile ciddi şekilde ilgileniyor ve Red Bull'a genç sürücüyü serbest bırakması için belli miktarda ücret ödemeye hazır.
Geleceği büyük spekülasyon konusu olan Gasly, Red Bull'un vereceği kararı bekliyor ve gelecek yıl ne yapacağını bilmediğini söylüyor.
Fransız sürücü aynı zamanda uzun vadede takımda kalmayacağını da ekliyor.
Gasly, "Sözleşmemle ilgili mevcut durum benim kontrolüm dışında."
"AlphaTauri bana Formula 1'deki ilk yarışıma çıkma ve ilk galibiyetimi alma şansını verdi ancak bu tüm hayatımı takımla geçireceğim anlamına gelmiyor çünkü Formula 1'de ön sıralarda mücadele etmek gibi bir hedefim var."
"AlphaTauri'de beş yıl geçirdim ancak şu anda plan bu olsa da gelecek sezon için takımda kalıp kalmayacağımı bilmiyorum."
"Eğer yaparsam, %110'umu veririm. Durum netleşmeden önce çözülmesi gereken birkaç mesele var."
"Önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğiz." dedi.
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