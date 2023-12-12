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Gasly: "Kadın sürücülerin F1'e girmesi gayet mümkün"

Pierre Gasly, bir noktada kadın pilotların Formula 1'e girmesini bekliyor.

Editör Ezel Tan
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Pierre Gasly, Alpine

Formula 1'de uzun yıllardır kadın pilot yer almıyor ve bazı isimler son yıllarda çeşitli testlerde F1 aracı sürse de, spora giriş yapmayı başaramadılar.

Son yıllardaki en başarılı kadın pilot Jamie Chadwick'ti fakat İngiliz sürücü, Williams ile geçirdiği birkaç yıllık süre zarfının ardından Formula 1'e adım atamadı.

Formula 1 bu kapsamda F1'e kadın pilotların girebilmesi için F1 Akademisi'ni kurdu ve yakında spora bir kadın pilotun girmesi amaçlanıyor.

Bu konu hakkında konuşan Pierre Gasly, 30 yıldır sporda kadın pilot olmamasına rağmen yakında bu durumun değişebileceğini söyledi.

Gasly, "Şahsen bu olursa şaşırmam."

"Bence bu oldukça mümkün. Alpine yarış dünyasında yer alan kadınları desteklemek adına elinden geleni yapıyor."

"Eğer içlerinden biri gerçekten dünyanın en iyi 20 sürücüsü arasında yer alabilecek hız ve yeteneğe sahip olduğunu gösterirse, bu fırsatı yakalayacaktır." dedi.

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

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