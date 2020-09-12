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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "İyi olmamız gereken anlarda hatalar yapıyoruz"

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Gasly: "İyi olmamız gereken anlarda hatalar yapıyoruz"
Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Q1'de elendiği sıralama turlarının ardından hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

İtalya Grand Prix'sinde zafere ulaşan Pierre Gasly, Mugello'daki sıralama turlarında sürpriz şekilde ilk bölümde elendi.

Gasly, bataryasının normalden daha erken bittiğini ve bu yüzden vakit kaybettiğini belirtti.

"Antrenmandan sonra iyi görünüyorduk, iyi bir aracımız vardı. Her şey oldukça iyiydi. Ama sonrasında gerçekten doğru yönde gitmeyen bazı değişiklikler yaptık. Ama yine de aracı sürmesi güzeldi. Motoru daha fazla zorladık ve ama enerjim düzlükte normalden daha erken bitti. Bu da bize 0.1 saniyeden daha fazlasına mal oldu ve farkları gördüğümüzde, Q2'ye sadece 0.1 saniye vardı."

"Bu, oldukça sinir bozucu çünkü tüm hafta sonu iyi bir tempoya sahiptik ve böyle önemli anda küçük hatalar yaptık..."

"Şu an olduğumuz yerden daha hızlı olduğumuzu biliyoruz. Böyle bir pistte sıralama turlarının çok, çok önemli olduğunu da biliyoruz. Çünkü geçiş yapmak kolay olmayacak. Strateji tarafında da bir şeyler yapmaya çalışmalıyız. Farklı bir şeye ihtiyacımız var ve geri dönmek için tüm hafta sonu sahip olduğumuz hızı kullanmaya çalışacağız."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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