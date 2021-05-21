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Formula 1 / Monako GP Haberler

Gasly: "İyi görünüyoruz ama daha iyi olabiliriz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, perşembe günkü antrenman turlarının ardından verdiği demeçte, iyi göründüklerini fakat daha da iyi olabileceklerini söyledi.

Gasly: "İyi görünüyoruz ama daha iyi olabiliriz"

Pierre Gasly, cuma günkü ilk seansta 37 tur attı ve seansı dördüncü sırada tamamlamayı başardı. İkinci seansta ise derecesini yarım saniye daha geliştirdi ve 28 tur attığı seansı 7. sırada bitirdi.

Günün ardından konuşan Fransız pilot, "Bizim için harika bir gündü. Hız açısından harikaydı ve güçlü şekilde başladık. Araçta kendimi güvende hissettim ve zorlama şansım oldu. Öğleden sonra ilk onda bitirdik ve bu yüzden memnun olabiliriz."

"Araç içerisinde zor bir gündü ve umarım cuma günü zorlandığımız alanları geliştirmek için çocuklarla daha fazla çalışabilirim, ancak genel anlamda oldukça memnunuz. Monako yol tutuş anlamında benzersiz bir pist, burada çok fazla tümsek var."

"Paketimizi en iyi nasıl çalıştırabileceğimizi anlamak için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bence iyi bir başlangıç noktamız var, fakat umarım sıralama turlarından önce gelişmenin bir yolunu buluruz çünkü burada sıralama turlarında iyi olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

Yuki Tsunoda ise, ilk seansta ilk ona girse de, ikinci seansta bariyere çarptı ve aracına verdiği hasar nedeniyle günü erken kapattı.

Seansı sonuncu bitiren Tsunoda, “Ne yazık ki ikinci seansım benim için çok erken bitti, virajda çok fazla zorlamıyordum, ancak virajdan çıkarken  yol tutuşu kaybettim ve ne yazık ki duvara dokundum."

"Bunun yarışa olan hazırlığımı ne kadar etkileyeceğinden emin değilim. Elbette sürüş yapamamak ideal değil ama şimdi Cumartesi için iki set yumuşak lastiğim var, bu yüzden en kötü durumda değiliz."

"Sadece Cumartesi için daha fazla hazırlanmam ve önemli olduğu anda her şeyi bir araya getirmem gerekiyor." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Erik Junius

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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