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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Gasly, İtalya GP'ye pit yolundan başlayacağını düşünüyor

Ekleyen:
, Şef Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, İtalya'da Sprint sıralamada geçirdiği kazanın ardından hayal kırıklığı yaşadığını ve yarışa pit yolundan başlamayı beklediğini söyledi.

Gasly, İtalya GP'ye pit yolundan başlayacağını düşünüyor

Cuma günkü sıralamaları 6. sırada tamamlayan Gasly, iyi kalkış yapmasının ardından ilk virajda kötü kalkış yaparak gerileyen Lewis Hamilton'ı ve McLaren pilotu Lando Norris'i zorluyordu. Ancak Gasly, ilk virajda önündeki McLaren pilotu Daniel Ricciardo ile temas yaşadı.

Gasly, ilk virajdan çıkışta Hamilton'ı geçecek gibi duruyordu ancak ilk virajdaki temasta ön kanadı kırıldı ve bir süre sonra kanat aracın altına girince Gasly yüksek hızda pist dışına çıkıp kaza yaptı ve güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Gasly böylece ana yarış öncesinde 6. sıradan son sıraya gerilemiş oldu.

Gasly, "Açıkçası çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü orta lastiklerle startım harikaydı. İlk virajda Lando ve Lewis'in yanına gelmeyi başarmıştım. Ancak Daniel karşısında biraz sürpriz oldu. Onun ne kadar yavaşlayacağını yeteri kadar kestiremedim ve onunla ufak bir temas yaşayınca ön kanat kırıldı."

"Ne kadar kötü olduğunu göremiyordum ve sonrasında, 3. viraja gelirken ön kanat aracın altına girdi ve kontrolü tamamen kaybettiğim için doğrudan duvara girdim. Artık dönemiyordum, bu yüzden duvara girdim."

"Hedefimiz puan kazanmak çünkü ister 14, 11 ya da 18. sıra aynı şey. Bu durumda eve sıfır puanla dönüyorsunuz. Yarın en azından bir puan kazanmak için her şeyi yapacağız. Açıkçası yarışı dışarıdan izlemek keyifli olmuyor ancak size bir fikir veriyor."

"Ne yazık ki tek bir geçiş dahi görmedim, bu yüzden bilmiyorum. Bu gece muhtemelen yarışı bir kere daha izleyeceğim ve neler olduğunu görmeye çalışacağım. Geçiş yapmak gerçekten çok zor göründü, bu yüzden bunun nedenini anlamalı ve bu durumu iyileştirmek için neler yapabileceğimize bakmalıyız."

"Muhtemelen pit yolundan başlayacağız, çok daha uzun bir yarış olacak. Bugünkü yarışı kazanan ismin yanında olacağım, bu açıdan fena sayılmaz. Mücadeleye geri dönmek için her şeyi deneyeceğiz. Geri dönebiliriz ancak 11. olursak bu bir şey kazandırmaz. Bu yüzden çok sayıda araç geçmek zor olacak ancak çok şeyin olabileceğini biliyoruz." dedi.

 
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