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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Gasly, İtalya GP'de yarışamayacak mı?

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin Perşembe günkü basın toplantısında yer alamaması, hastalığı nedeniyle hafta sonunu kaçırma ihtimalini de ortaya çıkarıyor

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Gasly, İtalya GP'de yarışamayacak mı?
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Son zamanlarda adı Alpine ile anılan Pierre Gasly, hastalığı nedeniyle Perşembe günkü İtalya Grand Prix'si basın toplantısına katılamadı ve durumunun hafta sonunun geri kalanında yarışmasına izin verecek kadar iyi olup olmadığı belli değil.

AlphaTauri takımı, Fransız pilotun bu hafta sonu yarışamaması halinde tek araçla yarışmayacak çünkü ellerinde Liam Lawson var.

Daha önce yedek pilotluk görevini Juri Vips yapıyordu ancak Estonyalı sürücü ile yollar ayrıldığı için bu görev Lawson'a verildi.

Şu anda Formula 2'de yarışan ve şampiyonada beşinci sırada yer alan Lawson, süper lisansa sahip olduğu için sorunsuz şekilde direksiyona geçebilir.

Ayrıca Belçika GP'nin ilk antrenman seansında AT03'ü sürdüğü için takıma yabancı bir isim de değil.

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