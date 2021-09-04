Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"

Pierre Gasly, birden fazla kırmızı bayrağın çıktığı zorlu cuma seanslarında ilk ona girmeyi başardı fakat Ferrari, Alpine, McLaren ve Aston Martin gibi takımlar daha iyi bir görüntü çizdi.

Günün ardından konuşan Gasly, henüz istedikleri seviyede olmadıklarını ve cumartesi günü öğleden sonra en iyi performansı sergilemenin önemli olacağını belirtti.

Fransız pilot şöyle dedi: "Bugün gerçekten eğlendiğimi söylemeliyim. Burası sürüş yapması inanılmaz bir pist ve özellikle üçüncü viraj kızakla kayma hissi veriyor."

"Açıkçası seanslar kırmızı bayraklarla oldukça fazla kesintiye uğradı. Bu yüzden tüm programı tamamlamak mümkün değildi yine de çoğunu tamamlamayı başardık."

"Bence istediğimiz kadar iyi değiliz ama umarım gece boyunca çalışarak yarın biraz daha fazla performans elde edebiliriz. Bunu yapabileceğimize de eminim."

"Yarın ilk bölümde trafiğin önemli bir sorun olacağını düşünüyorum. Bu karmaşadan kaçınmak gerekiyor. Yarışta ise geçiş yapmak çok zor olacak, bu yüzden önceliğimiz iyi bir başlangıç pozisyonu elde etmek olacak."

Yuki Tsunoda, ilk seansın başında bir spin attı ve daha sonra motorla ilgili sorun nedeniyle seansın tamamını kaybetti.

Öğleden sonra direksiyona geri dönen Tsunoda, Gasly'nin 0.6 saniye gerisinde 13. oldu.

Japon pilot şöyle dedi: "Sabah bazı aero parçaları test etmeye çalışıyorduk ancak araştırma gerektiren ve tekrar piste çıkmamızı engelleyen bir güç ünitesi sorunumuz vardı. Seansın geri kalanında diğer araçların araç üstü videolarını seyrettim ve öğleden sonra seansından önce mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalıştım."

"İlk gerçek turumu ikinci seansta attım ve bu pistte çok fazla kaçış alanı olmadığı için ilk başta rahat hissetmeye odaklandım. Sonunda mutlu olduğum bir tur atmayı başardım. Bu gece çok fazla çalışmam lazım fakat araçta oldukça güvende hissettim ve takımın sıralama turlarına hazırlanabilmesi için bu verileri almak önemliydi."

"Yarış içerisinde geçiş yapmak son derece zor olacağı için sıralama turlarının çak önemli olacağını düşünüyorum. Bu yüzden umarım önemli olduğu anda her şeyi bir araya getirebilirim."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images