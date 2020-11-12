Gasly, "İstanbul Park pisti çok teknik görünüyor"

T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Red Bull'un ortak çalışması ile düzenlenen organizasyonda, AlphaTauri pilotu Gasly ve Red Bull pilotu Alexander Albon farklı lokasyonlarda sürüşler gerçekleştirdiler.

Çalışmalar tamamlandı ve pilotlar artık tamamen hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa odaklandılar.

Etkinliği ve İstanbul'u değerlendiren Gasly, "Evet, sanırım hız nedeniyle birkaç iyi ceza yemiş olmalıyım! Ancak evet, gerçekten güzel bir deneyimdi. Türkiye'ye ilk defa geldim. İstanbul'a ilk defa geldim. Şehri Formula 1 aracı sürerek tanımak gerçekten harika bir deneyimdi. Şehrin en ikonik yerlerinde sürüşler yaptım. Son iki gün oldukça heyecan vericiydi. Boğaz Köprüsü'nde yalnız başımıza sürüş yapmamız, gerçekten hızlı bir şekilde oradan geçmemiz ve spinler atmamız harikaydı. Bu açıdan evet, oldukça güzeldi."

"Ne kadar hızlı geçtiğimizi bilmiyorum. Bunu kontrol etmedim. Ancak evet, kesinlikle hız sınırının üzerindeydi. Buna karşı yol üstünde yalnızdık. Bu açıdan sorun olmadı." dedi.

İstanbul Park pistinde şu ana kadar birkaç pilot yarıştı. Pistin en küçüklerinden olan Gasly için İstanbul Park yeni bir deneyim olacak.

Gasly, "İlk defa buraya geliyorum. Bu açıdan yarın pisti keşfetmek güzel olacak. Şu ana kadar sadece simülasyonda sürüş yaptım. Ancak gerçekten teknik bir pist gibi görünüyor. Bu tür ritim tutturmanız gereken, kör virajlara sahip, kota farkı ve eşsiz virajları olan pistleri gerçekten seviyorum. Bu yüzden yarın pisti keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Harika bir yarış daha olmasını umuyorum. Düzlük hızı farkıyla geçiş fırsatları olabilir."

"Son yarışlardaki formumuza bakarsak, iyi performansa sahibiz. Bu yüzden açıkçası her hafta sonu geldiğinde, son haftalardaki performansı tekrarlamayı umabiliyor olmak heyecan verici." dedi.