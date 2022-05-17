Gasly: "İspanya GP'de her takımın gerçekten nerede olduğunu görebiliriz"

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AlphaTauri şu anda takımlar şampiyonasında yedinci sırada yer alıyor ve şimdiye kadarki beş yarışın dördünden puanla ayrıldılar.

Bu puan serisi, Gasly'nin Lando Norris ile temas yaşayıp yarış dışı kaldığı ve Yuki Tsunoda'nın ilk ona giremediği Miami'de son buldu.

Gasly, şuanda pilotlar şampiyonasında takım arkadaşı Tsunoda'nın gerisinde 13. sırada yer alıyor.

Birçok takımın güncelleme getireceği İspanya Grand Prix'si öncesi değerlendirme yapan Gasly şunları söyledi: "Sezonun Avrupa kısmına başlayacağımız için heyecanlıyım ve Miami'de aldığımız sonuç istediğimiz gibi olmasa da bazı olumlu şeyler var."

"İki araç da Q3'e çıktı ve sezonun en iyi sıralamasıydı. Yarış zordu çünkü tabanda büyük bir delik vardı ve çok fazla yere basma gücü kaybettim. Yine de Alpine ile yedinci veya sekizincilik için mücadele edebildim."

"Fernando ile temas edene kadar çok iyi gidiyordu. Bu yarışımı mahvetti ve çok fazla hayal kırıklığı oldu. Puan almayı hak etmiştik, bu yüzden yazık oldu. Fakat performansımız var ve önümüzdeki yarışlarda iyi sonuçlar almamamız için bir neden yok."

"Barselona sezonun altıncı yarışı olacak ve 2020 yılında burada dokuzuncu olmuştum, geçtiğimiz yıl da onuncuydum. Bu önemli bir hafta sonu çünkü araçların performansı ve her takımın diğerlerine göre nerede olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Herkesin ve özellikle şu anda çok sıkışık olan orta gruptakilerin nerede olduğunu anlayabiliriz."

"Bu pistte geçiş yapmanın zor olduğunu biliyoruz ve yeni araçlara rağmen yine öyle olacak. Bizim için sıralamada ön gruba yakın olmak önemli olacak. Takım olarak aynı şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor ve bunun sonuçlara yansıyacağına eminim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly'nin takım arkadaşı Tsunoda ise Barselona'nın aracı test etmek için iyi bir pist olduğunu düşünüyor.

Tsunoda, "Miami karışık bir hafta sonuydu. Antrenmanlarda takım arkadaşımla aramda büyük bir fark vardı ama ilerleme kaydettim ve Q3'e çıkabildim. Bu da beklenmedikti ve bizim için iyi bir sonuç oldu."

"Yarışta çok fazla pozisyon kaybettim ve bir araya getiremedik ama genel olarak bazı olumlu şeyler çıkardık."

"Artık Avrupa'da olacağız ve kış testini yaptığımız Barselona'dan başlayacağız. Elbette bu kez koşullar çok daha farklı ve sıcak olacak."

"Burası en iyi bildiğim Avrupa pistlerinden biri ve 2020'de burada, hem sprintte hem de ana Formula 2 yarışında dördüncü oldum."

"Burası çeşitli virajların ve yüksek, orta ve düşük hızın bir arada olduğu bir pist. Aracı gerçekten test ediyorsunuz. Tüm takımlar pisti iyi biliyor bu yüzden orta grubun çok sıkışık olmasını bekliyorum ve iyi performans göstereceğimize eminim."

"Fakat yine de her hafta sonu istikrarlı bir şekilde yarışabilmek için araçta daha fazla gelişim yapmamız gerekiyor. Bence Barselona'da ilerleme kaydedebiliriz ve umarım iyi sonuçlar alırız." dedi.