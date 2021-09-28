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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Gasly: “İşleri idare etme şeklimiz tartışmaya açık”

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Rusya’da dramatik bir hafta sonu geçiren AlphaTauri’de Pierre Gasly, takımı eleştirdi.

Gasly: “İşleri idare etme şeklimiz tartışmaya açık”

AlphaTauri, Monza’nın ardından Sochi’de de iki araçla birden puan alamadı ve takımlar şampiyonasındaki beşincilik yarışında yine büyük bir darbe aldı.

Takım için sıralama turlarında her şey yanlış gitti. Gasly 12. olabilirken, takım arkadaşı Yuki Tsunoda 13. sırada yer aldı.

Gasly, sıralama turlarında genelde son bölüme kalan bir isim ancak Sochi’de kalamadı. Ancak Fransız sürücü, son bölüme kalmanın mümkün olduğunu düşündüğü için oldukça üzgündü.

Gasly için işler yarışta da iyi gitmedi ve ancak 13. olabildi. Yarıştan sonra konuşan Gasly, “İşleri idare etme şeklimiz tartışmaya açık, çünkü bu takımda akıllı bir grup insan olduğunu biliyorum.”

“Ne yazık ki bu hafta sonu işler yanlış gitti ve birçok puanı harcadık. Eğer şampiyonada beşinci olmak istiyorsak tekrardan böyle hatalar yapma lüksümüz yok.” dedi.

Gasly’e göre işler, yağmur başladığında yanlış gitti. “İlk bölümün tamamını Bottas’ın önünde götürdük, ancak ikinci bölümde onun arkasına düştük.”

“Sonrasında yağmur geldi ve Mercedes, onu pite alırken biz devam ettik. O, beşinci oldu. Biz ise puan alamadık.”

“Hızımız vardı, ancak çok fazla hata yaptık ve bu hafta sonu puan almayı hak etmedik.”

Pierre Gasly, AlphaTauri in the Press Conference

Pierre Gasly, AlphaTauri in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

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Piastri, 2023'te yarış koltuğuna oturmak için 2022'de dışarıda kalmaya hazır

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