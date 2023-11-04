Gasly: "Interlagos'ta biraz tempo eksiğimiz var"

Alpine pilotları, sıralama turlarının ikinci bölümünde elendiler ve genel olarak ilk ona girebilecek tempoda değillerdi.

Seans sonrası ikişer sıra grid cezası alan ikili, pazar günkü yarışa 14. ve 15. başlayacaklar.

Takım arkadaşını geçen Esteban Ocon şöyle konuştu: "Tekrar Interlagos gibi ikonik bir pistte yarışıyor olmak gerçekten harika."

"Sıralama öncesinde sadece bir antrenman seansı ile yoğun bir gün oldu. Her şey çok hızlı gelişti!"

"Q1'i geçtikten sonra Q2'de zorlu bir mücadele vardı ve ufak bir farkla son bölümü kaçırdık."

"Bugün elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum; elimizdeki tek şey bu. Eminim Pazar günü yarışta bazı fırsatlar olacaktır."

"Şimdi odağımız Cumartesi gününe ve daha fazla puan alacağımız sprint yarışına kayıyor."

"Bugünden dersler çıkarmalı ve bunları hafta sonunun geri kalanında uygulamalıyız."

"Eminim daha fazlasını başarabiliriz."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

Pierre Gasly ise vites kutusu sorunu yaşadığın söylüyor.

"Q2'de elenmek her zaman hayal kırıklığı yaratıyor fakat bu hafta sonu kazanabileceğimiz çok şey var."

"Q2'deki ikinci denememde vites yükseltme sorunu nedeniyle biraz zaman kaybettim, bu yüzden bunu araştırmamız gerekiyor."

"Q3'e kalmaya yaklaşabilirdik, bu yüzden bir dahaki sefere neleri geliştirebileceğimizi kesinlikle değerlendireceğiz."

"Genel olarak, burada biraz tempo eksikliğimiz olduğunu söyleyebilirim ama hedefimiz Cumartesi ve Pazar günü puan almak. Bu yüzden kesinlikle bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sprint sıralama turları öncesinde bazı küçük ayrıntıları düzeltmek ve ardından sprint yarışında puan almak için elimizden geleni yapacağız."