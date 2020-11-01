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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Gasly: "Imola'daki dördüncülük test sayesinde olmadı"

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Gasly: "Imola'daki dördüncülük test sayesinde olmadı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

AlphaTauri Formula 1 pilotu Pierre Gasly, Emilia-Romagna GP öncesinde sıralamalarda en iyi sonucu olan dördüncülüğü tekrarlamasının ardından, sezon öncesinde Imola'da yaptıkları testin bunu sağladığı iddialarını önemsemedi.

2020 sezonu öncesinde, Imola yarışının henüz doğrulanmadığı dönemde AlphaTauri pilotları 2020 aracıyla 100 km'lik film çekimi sürüşü yapmışlardı.

Bunun dışında AlphaTauri pilotları, 2018 aracıyla da ekstra test yaptılar. Bu açıdan takımlar içerisinde Imola'da deneyimi olan tek takım AlphaTauri'ydi.

AlphaTauri'nin her iki pilotu birden antrenman seansında zirveye yakın pozisyonlarda yer buldular. Sıralamalarda Gasly güçlü formunu sürdürüp 4. olurken Kvyat 8. sırada kendisine yer buldu.

Gasly, yaptıkları testlerin gösterdikleri performansta kilit nokta olduğunu düşünmüyor.

Gasly, "Buraya gelmenin güzel bir karar olduğunu söyleyebilirim. Bugün attığımızdan turlardan çok daha yavaş atılan 15 turdu. Bu yüzden temsili turlar değildi ancak pist yapısının ve bordürlerin nasıl olduğunu görme açısından iyi bir fikirdi."

"Birçok şeyin karışımı sayesinde bu sonucu aldığımızı söyleyebilirim. Araç piste çıkar çıkmak iyi hissettirdi."

"Portimao'da ve birkaç yarıştır bulduğumuz şeyleri buraya aktarabildik. Paketimiz bu pistte iyi çalışıyor gibi görünüyor."

"Bugün rüzgar da yoktu. Aracımızın bu şartlarda oldukça iyi çalıştığını biliyoruz. Antrenmanlarda iyi turlar atmayı başardık. Sıralamanın tüm seansları da iyi geçti."

"Herkes arasında çok yakın mücadele vardı ancak üstesinden gelmeyi başardık." dedi.

 

2021'de AlphaTauri'de kalacağı kesinleşen Gasly, takımın sezonu güçlü bir şekilde tamamlayabileceğini umuyor.

Gasly, "Takım olarak, ben dahil, her zaman daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden kalan beş yarışta mümkün olan her bir puanı kazanabilmek için uğraşacağım. Bu sezonun şu ana kadar çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Sezonu mümkün olduğu kadar yukarıda tamamlamak önemli çünkü gelecek sene araçlar büyük ölçüde değişmeyecek. Bu yüzden aracın genel performansını iyileştirmek için yapacağımız her şeyin gelecek sene için de faydası olacak."

"Bu yüzden kilit nokta bu ve takım olarak elimizden geldiği kadar iyi olmaya çalışmalıyız. Orta grup mücadelesinin çok yakın olduğunu görebiliyoruz, bu yüzden her bir detay fark yaratabiliyor."

"Takımlar şampiyonası açısından farklar oldukça büyük ancak gelecek sene için kendimizi mümkün olan en iyi şekilde hazırlamamız önemli. Bu yüzden her hafta sonu çalışmalar devam ediyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Pierre Gasly
Editör Adam Cooper

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