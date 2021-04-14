Gasly: "Imola'da yüksek puanlar alabiliriz"

AlphaTauri, Bahreyn'de oldukça iyi bir performans ortaya koydu ve her ne kadar bunu sonuca dönüştüremese de, orta grubun en iyi takımı gibi görünüyorlar.

Imola öncesi konuşan Pierre Gasly, hafta sonuyla ilgili olumlu konuştu ve iyi puanlar alabileceklerini dile getirdi.

Gasly, "Daniel ile olan temas dışında, Bahreyn hafta sonu oldukça olumlu geçti. Antrenmanlarda lider gruptaydık ve sıralama turlarında beşinci en hızlı zamanı yaptım. Bu, Formula 1'deki en iyi sonuçlarımdan biri oldu."

"Aracın hızı, iyimser olmamızı sağlıyor ve umarım bunu Imola'da ve sonraki yarışlarda da doğrulayabiliriz. Bahreyn'de gördüklerimize bakarsak, araç çoksa sayıda puan kazanmamızı sağlayacak seviyede ve önümüzdeki yarışlar için de böyle olmaması için hiçbir sebep yok."

"Takımın sahip olduğu güvenin bir başka örneği, Sakhir'deki son bölüme orta lastikle kalma kararıydı. Çünkü baktığınızda, Mercedes ve Max Verstappen dışında bunu yapabilen yoktu. Bu, bir riskti ancak aracımıza ve performans seviyemiz olan inancımızın bir göstergesi oldu. Şimdi umarım bunu diğer pistlerde tekrarlayabiliriz."

"Bu hafta sonu en sevdiğim pistlerden biri olan Imola'ya gidiyoruz. Burayı gerçekten seviyorum. Geçen yıl burada sıralama turlarında ikinci çizgide yer alarak en iyi sıralama turlarımı geçirdim. Maalesef beşinci giderken bir sorun nedeniyle yarış dışı kaldık. Fakat çok iyi bir hafta sonuydu. Bu yüzden oraya geri dönmek ve geçen yılki hayal kırıklığını telafi etmek istiyorum."

"Takım ilk yarıştan bu yana çok fazla çalıştı çünkü şu anda tempo olarak açıkça iyi görünsek de, geliştirebileceğimiz alanlar var. Ancak sezonun bu noktasında, herkesin araçlarını daha iyi anlamasını ve daha iyisini çıkarıp, ilerleme kaydetmelerini bekleyebiliriz. Yani ilerleme kaydetmek için çalışmamız gerekiyor. Bu üç haftalık ara, biraz uzun göründüğü için yeniden piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bundan sonra yarışlar birbiri ardına yapılacak ve nasıl sonuçlar alacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Yuki Tsunoda ise ilk puanlarını aldığı Bahreyn'in ardından Imola için sabırsızlanıyor.

"Bahreyn'deki Formula 1 yarış hafta sonunda edindiğim ilk deneyimden çok keyif aldım ve şimdi Imola'daki ikinci yarış sabırsızlıkla bekliyorum. Katılmam gereken çok sayıda basın etkinliği dışında Bahreyn hakkında beni şaşırtan pek bir şey olmadı. Elbette yarış ve sıralama turları benim için yeniydi, ancak hiçbir şey şaşırtıcı değildi."

"Bahreyn'deki sıralama turları stratejimizle ilgili pişmanlığım yok, çünkü orta lastikle üçüncü bölüme kalmaya çalışmak iyi bir deneyimdi ve takım için de bu lastiği kullanmak yeni bir mücadeleydi. Normalde gridde ilk beş veya altıncı sırada olmayı beklesem de, bundan çok şey öğrendim."

"Imola'da tempomu yavaş yavaş artırmaya başlayacağım. Bunu yapmak önemli olacak, çünkü ilk seansta güveninizi kaybetmenize neden olacak bir hata yapmak istemiyorsunuz. Sezon öncesinde oraya gittim, bu yüzden takım olarak sadece araç ayarlarına odaklanabilir ve bu avantajı en üst seviyeye çıkarmaya çalışabiliriz. Umarım iyi bir sonuç da alırız. Takımın kendi ülkesinde yapıldığı için önemli bir yarış olacak."