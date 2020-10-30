Gasly Imola'da Senna temalı kask tasarımıyla yarışacak

F1, 2006'dan sonra ilk defa 1994'te efsane pilot Ayrton Senna'nın kaza yaparak hayatını kaybettiği Imola'ya dönüyor.

Bugün Twitter hesabı üzerinden Gasly, Emilia-Romagna GP'de Senna özel kask tasarımıyla yarışacağını açıkladı.

Paylaşımında Gasly, "Bu özel kask tasarımı ile, idollerimden birisini anacağım. Efsaneler asla ölmez. #SennaSempre." yazdı.

AlphaTauri ile 2021'de de devam edeceği duyurulan Gasly, bunu bilerek ilk yarışına çıkacak. Gasly, Red Bull tarafından seçilmemesine şaşırdığını söyledi ancak pilot olarak geliştiğinin farkında olduğunu ifade etti.

Gasly, "Büyüdüm. Geçen sene Formula 1'deki ikinci sezonumdu. Bu sene üçüncü sezonum ve takımı daha iyi tanıyorum. Çalıştığım mühendislerimle daha güçlü ilişkiye sahibim."

"Geçen seneden daha iyi bir pilot olduğumu söylemem adil olur. Gelecek sene daha fazla deneyimle daha güçlü olmayı bekliyorum. İki sene sonra daha fazla deneyimle daha da güçlü olacağım."

"Bu, pilot olarak gelişme sürecinin bir parçası. Birçok alanda geliştim. Daha da geliştirmem gereken şeyler var. Ancak geçen seneye göre daha iyi olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Gasly'nin Senna özel kask tasarımı >>