Gasly: "Imola'da pist dar olduğu için geçiş yapmak zor olacak"

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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Avustralya GP'de 11. sıradan başladığı yarışta dokuzuncu sıraya yükselmiş ve güvenlik aracı zamanlamasıyla geriye düşse de, sonunda yine dokuzuncu sırada finiş görmeyi başarmıştı.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Emilia Romagna Grand Prix'si öncesi konuşan Gasly, "Sadece birkaç gün için Avustralya'ya gitmek uzun bir yolculuk oldu ama buna değdi çünkü puan aldım."

"Başlangıçtaki sıkıntılara rağmen iyi biten bir hafta sonuydu ve kesinlikle saf hız açısından diğer iki yarışa kıyasla daha zordu."

"Fakat odağımızı koruduk ve Güvenlik Aracından önce pite geldiğim için şanssız olsam da sonuç almayı başardık. Hâlâ yapacak işlerimiz olduğunu biliyoruz, pakete performans getirmeliyiz ve Imola için planımız da bu."

"Daha sonra diğer takımlara bakınca, McLaren ve Alpine'in hızlı olduğunu gördük. Bu yüzden öndeki üç takımla beraber kendimizi sıralamada 11. sırada bulduk. Orta grup çok yakın ama gelişmek için çok fazla performans bulmamız gerekmiyor."

"Imola'da ileriye doğru adım atabilirsek iyi olur. Çok sevdiğim bir pist çünkü fabrikaya çok yakın. Bu yüzden herkes daha fazla destek görmek için daha iyi bir iş yapmak istiyor. Ayrıca özel bir atmosferi var. Pistin birçok benzersiz virajları var. Bazıları çok hızlı ve bazıları sıra dışı."

"Bununla birlikte pist dar olduğu için geçiş yapmak oldukça zor. Bu yüzden, puan almamız için fırsat oluşturan sprint yarışından önce, cuma günkü sıralamaya odaklanmamız önemli olacak." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Gasly'nin takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise, "Avustralya'yı ziyaret etmekten keyif aldım. Atmosfer çok güzeldi ama pist üzerinde zorlu bir hafta sonuydu ve özellikle uzun sürüşlerde beklediğimizden daha fazla zorlandık."

"Benim için yeni bir pist olduğu içi hafta boyunca yaptığımız gelişmeden oldukça memnunum. Birinci antrenmandan itibaren rahat hissettim ama yarışta, takımımla birlikte çok zorlandık. Nerelerde ilerleme kaydetmemiz gerektiğini zaten biliyoruz bu yüzden Imola'da daha iyi olmak için çok çalışıyoruz."

"Bu, bizim için ev olan bir pistte ilginç bir hafta sonu olacak ve sezonun ilk sprint yarışı yapılacak. Geçtiğimiz yıl, sıralamadan önce sadece bir antrenman olduğu için endişeliydim ama bu sezon çok daha rahat hissediyorum. Ayrıca Imola iyi bildiğim bir pist ve sprint yarışlarına da nasıl yaklaşmam gerektiğini biliyorum. Umarım puanlar alırız."

"Pist, diğerlerine kıyasla daha dar ve yeni araçlarla nasıl olacağını görmek ilginç olacak. Bu yıl, kerblerin üzerinden geçmenin farklı olacağını düşünüyorum."

"Bir süredir İtalya'da yaşıyorum bu yüzden kesinlikle ev yarışı gibi hissettirecek. Her gece evimde kalabileceğim ve bu otelde olmaktan daha güzel." dedi.