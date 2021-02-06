Gasly, Imola'da kullandığı kaskı Senna vakfına bağışladı!

Senna ailesinin resmi onayıyla tasarlanan kask, Gasly’nın 2020 sezonundaki en iyi sıralama derecesini elde ettiği (dördüncülük) Imola hafta sonunda kullanılmıştı. Fakat bu etkileyici başarıya rağmen Fransız pilot, radyatöründe yaşadığı bir sorun sebebiyle Emilia Romagna GP’sinden, henüz sekizinci turda çekilmek zorunda kalmıştı.

2020 sezonunun başlarında Fransa’daki evinden bazı kaskları çalınan AlphaTauri pilotu, Senna anısına tasarladığı bu kaskı; Brezilya’nın en yoksul çocuklarına para toplayabilmeleri adına, Instituto Ayrton Senna vakfına bağışladığını açıkladı.

Imola hafta sonu sırasında konuşan Gasly şunları söylemişti: “Elbette bu özel Ayrton kaskını, küçüklüğümden beri Senna’nın çok büyük bir hayranı olduğum için tasarladım. İdollerimden biriydi ve bunu burada yapmam benim için çok önemliydi.”

Aynı zamanda, şu anda Gasly’nın kendi web sitesi aracılığıyla satışa çıkan Ayrton kaskı minyatürlerinden elde edilecek paranın bir kısmı da Instituto Ayrton Senna vakfına bağışlanacak.