Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Gasly, ilk turda Stroll'le yaşadığı temastan "rahatsız"

paylaşım
yorumlar
Gasly, ilk turda Stroll'le yaşadığı temastan "rahatsız"
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
2 Ara 2019 11:21

Toro Rosso sürücüsü Pierre Gasly, Abu Dhabi Grand Prix’sinin ilk turunda Lance Stroll ile yaşadığı temastan dolayı “rahatsız” olduğunu söyledi.

Yarışın ilk virajında Stroll’ün arkadan temas etmesiyle beraber Gasly, Sergio Perez’e sert şekilde temas etmiş ve Toro Rosso’nun ön kanadı kırılmıştı.

Gasly pite dönebilmiş ancak neredeyse bir tur geride piste dönmüştü.

Gasly’nin puan mücadelesi verememesiyle beraber Carlos Sainz, Fransız sürücüyü geçip şampiyonada altıncı olmuştu.

Yarıştan sonra konuşan Gasly, “Olanlardan ötürü rahatsızım, çünkü net şekilde altıncılığı koruyacak potansiyelimiz vardı. Bu tür şeylerin olması can sıkıcı.”

“Stroll arkadayken işlerin ters gitme olasılığı %50.”

“Bu berbat, gerçekten berbat çünkü iyi bir hızımız, iyi bir aracımız vardı. Hafta sonu boyunca iyi çalıştık ve Sainz’ın bitirdiği pozisyonu ve Daniil’in yaptıklarını görünce, iyi bir sonuç alma potansiyelimiz kesinlikle vardı.”

İlgili haberler:

“Sezonun son yarışında, yarışınızın ilk virajda mahvedilmesi açık şekilde rahatsız edici.”

“Bu, daha ilk turdan bir tur geride kalmamıza ve tüm yarış boyunca güvenlik aracı için dua etmemize sebep oldu.”

“Sezon değerlendirmesi yapmak için uygun bir an değil, çünkü yarış için üzgün durumdayım.”

“Sakinleşmek ve tüm sezonu tekrar düşünmek için birkaç günüm olacak. Çünkü birçok şey oldu, değerlendirilecek olan birçok şey var ve gelecek sezon güçlü şekilde döneceğimizden emin olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Yardımcı editörler: Fabien Gaillard ve Jonathan Noble

Sergio Perez, Racing Point RP19, Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 and Lance Stroll, Racing Point RP19 make contact at the start

Sergio Perez, Racing Point RP19, Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 and Lance Stroll, Racing Point RP19 make contact at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sonraki haber
Sainz: “Son turdaki geçiş, şampiyonu belirleyen bir an gibiydi”

Önceki haber

Sainz: “Son turdaki geçiş, şampiyonu belirleyen bir an gibiydi”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar Toro Rosso Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
03:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
07:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
04:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
07:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
07:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "2020'de daha da güçlü olacağım"

2s
2
Formula 1

Abu Dhabi GP: Hamilton, 2019 sezonunu galibiyetle noktaladı!

3
Formula 1

Alonso: "2021'de Formula 1'e dönüş, seçeneklerim arasında"

4
Formula 1

Verstappen, 2020'de şampiyonluk istiyor

3s
5
Formula 1

Leclerc, Abu Dhabi GP öncesi yakıt ihlali nedeniyle inceleme altında!

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Gasly, ilk turda Stroll'le yaşadığı temastan "rahatsız"
F1

Gasly, ilk turda Stroll'le yaşadığı temastan "rahatsız"

Sainz: “Son turdaki geçiş, şampiyonu belirleyen bir an gibiydi”
F1

Sainz: “Son turdaki geçiş, şampiyonu belirleyen bir an gibiydi”

Hamilton: "2020'de daha da güçlü olacağım"
F1

Hamilton: "2020'de daha da güçlü olacağım"

Performansından memnun olan Perez, Norris'in "adil" mücadelesini övdü
F1

Performansından memnun olan Perez, Norris'in "adil" mücadelesini övdü

Verstappen, 2020'de şampiyonluk istiyor
F1

Verstappen, 2020'de şampiyonluk istiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.