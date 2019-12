Gasly, ilk turda Stroll'le yaşadığı temastan "rahatsız"

Yarışın ilk virajında Stroll’ün arkadan temas etmesiyle beraber Gasly, Sergio Perez’e sert şekilde temas etmiş ve Toro Rosso’nun ön kanadı kırılmıştı.

Gasly pite dönebilmiş ancak neredeyse bir tur geride piste dönmüştü.

Gasly’nin puan mücadelesi verememesiyle beraber Carlos Sainz, Fransız sürücüyü geçip şampiyonada altıncı olmuştu.

Yarıştan sonra konuşan Gasly, “Olanlardan ötürü rahatsızım, çünkü net şekilde altıncılığı koruyacak potansiyelimiz vardı. Bu tür şeylerin olması can sıkıcı.”

“Stroll arkadayken işlerin ters gitme olasılığı %50.”

“Bu berbat, gerçekten berbat çünkü iyi bir hızımız, iyi bir aracımız vardı. Hafta sonu boyunca iyi çalıştık ve Sainz’ın bitirdiği pozisyonu ve Daniil’in yaptıklarını görünce, iyi bir sonuç alma potansiyelimiz kesinlikle vardı.”

“Sezonun son yarışında, yarışınızın ilk virajda mahvedilmesi açık şekilde rahatsız edici.”

“Bu, daha ilk turdan bir tur geride kalmamıza ve tüm yarış boyunca güvenlik aracı için dua etmemize sebep oldu.”

“Sezon değerlendirmesi yapmak için uygun bir an değil, çünkü yarış için üzgün durumdayım.”

“Sakinleşmek ve tüm sezonu tekrar düşünmek için birkaç günüm olacak. Çünkü birçok şey oldu, değerlendirilecek olan birçok şey var ve gelecek sezon güçlü şekilde döneceğimizden emin olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Yardımcı editörler: Fabien Gaillard ve Jonathan Noble

Sergio Perez, Racing Point RP19, Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 and Lance Stroll, Racing Point RP19 make contact at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images