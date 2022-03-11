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Formula 1 Haberler

Gasly: "İlk sırada olmak harika"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, ilk sırada tamamladı Bahreyn testlerinin ilk gününün ardından durumdan memnun olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Gasly: "İlk sırada olmak harika"
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AlphaTauri pilotu gün boyunca farklı bir test program yönetti. Sabah bölümünde dolu depoyla ayar çalışması yapan Gasly, aynı zamanda aero testlere odaklandı ve epey geride kaldı.

Öğleden sonra ise daha yumuşak lastiklerle aracın saf performansı üzerinde çalışmaya başladı. Günü ilk sırada kapatan Gasly, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gasly, "Günü ilk sırada bitirmiş olmak harika. Fakat testlerde sürekli nasıl olduğumuz soruluyor ve bence zaman ekranlarına değil, tamamen kendimize ve performansımıza odaklanmamız gerekiyor çünkü şu anda sonuçlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu, sadece gelecek hafta sıralama turlarında önemli olacak."

"Elbette listenin zirvesinde olmak her zaman için güzel bir şeydir fakat günün sonunda üzerinde çalışmamız gereken bazı şeyler var, bunları yaparak araçtan daha fazlasını alabiliriz. Genel anlamda ise iyi bir gündü."

"Bu aracın pek çok olumlu noktası var. Yine de bir yarış pilotu olarak her zaman olumsuzluklara odaklanıyoruz. Bu yüzden önümüzdeki iki gün boyunca aracı gerçekten anlamaya ve içerisinde daha rahat hissetmeye çalışacağız."

"Yarın aracı Yuki devralacak ve ben de mühendislerle sıkı şekilde çalışacağım. Her zaman öğrenecek yeni şeyler vardır. Bu yüzden önümüzdeki hafta aynı pistte yapılacak ilk yarıştan önce, her seanstan en iyi şekilde faydalanmalı ve mümkün olduğunca çok şey öğrenmeliyiz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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