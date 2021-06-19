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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Gasly: “İki yıl önceki halimden çok farklıyım”

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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, kendi ülkesindeki sıralamaların ardından sonucundan memnun olduğunu belirtirken iki yıl önce buraya en son geldiklerindeki formunun şimdiye kıyasla çok farklı olduğunu söyledi.

Gasly: “İki yıl önceki halimden çok farklıyım”

Fransa Grand Prix’si sıralama turlarında Pierre Gasly, 1:30.868’lik bir derece yaparak pazar günkü yarışa 6. sıradan başlama hakkı elde etti. En son Paul Ricard’da yarış yapıldığında Gasly, Red Bull’da yarışıyordu ve ancak 10. sırada finiş görebilmişti.

Gasly, bu “hafta sonu boyunca biraz zorlansa” da sıralamalarda güçlü bir performans göstermeyi başardı. Fransız pilot, hem kendi adına hem takım adına mutlu olduğunu belirtti.

“Evet, bizim için çok iyi bir gündü. Bütün hafta sonu boyunca araçta biraz zorlandım, dün üçüncü antrenman seansında kendimi çok rahat hissetmedim.”

“Sıralamalarda ise birkaç değişiklik yaptık ve çok daha iyi hissettim. İstediğim şekilde sürebildim. Sonunda, iki Ferrari'nin arasında yerleşmeyi başardım ve McLaren'ların önüne geçtim. 

“Bu bizim için güzel bir sürprizdi ve bunu Fransa'da yapmak, elbette harika bir duygu."

Genç pilot, sözlerine iki yıl önce burada en son yarıştıkları zamana göre şu anda çok farklı bir konumda olduğunu vurgulayarak devam etti.

“Açıkcası iki yıl öncesinden farklıyım. Bütün bu süreçte bir pilot olarak takımınla ne kadar çalıştığını, bu ilişkinin ne kadar önemli olduğu, araç ve senin nasıl bir iş çıkardığından etkileniyor. Tek bir parametre yok.”

“Bence takımım, araçta neye ihtiyacım olduğunu çok iyi biliyor. Ben onlara araçtan ne istediğimi söylüyorum ve onlar da her seansta bu söylediklerimi tam ve doğru bir şekilde yapıyorlar.”

“Bence biz birlikte iyi çalışıyoruz. Şu ana kadar cumartesileri çok iyi performans gösterdik. Pazarları ise lastik aşınmalarına gibi şeylere daha çok dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Fransa’daki sıralama turlarından memnunuz.”

Ardından Gasly’e pazar günü bir avantaj yakalamak için stratejilerinde bir risk alıp almayacakları soruldu.

Lastik aşınması açısından oldukça zor bir pist. Yani bu açıkça önemli bir faktör olacak. Hepimiz aynı lastiklerle yarışa başlıyoruz, bu yüzden hemen hemen hepimizin stratejisi aynı olacak.”

“Ferrari'lerin arasına girdik, arkamızda iki McLaren var, bu yüzden kesinlikle bir şeyler deneyeceklerdir. Oldukça akıllıca tepkiler vermeliyiz.”

“Sonuçta sadece tempoya ihtiyacınız var, temponuz iyiyse eminim güçlü bir sonuç alırsınız. Bunu yarın göreceğiz.”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02
1/1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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