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Gasly: "İki yarışta da puan alabilecek bir aracımız var"

Alpine pilotu Pierre Gasly, hem sprint hem de ana yarışta puan için mücadele etmelerini bekliyor.

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Pierre Gasly, Alpine A523

Alpine pilotları cuma günü genel olarak ilk ona girebilecek potansiyelde gibi görünüyordu ve her iki pilot da bunu başarmış gibiydi. Fakat Esteban Ocon'un turu silinince sadece Pierre Gasly kaldı.

Sıralama turlarını sekizinci tamamlayan Gasly, seansın ardından şöyle dedi: "Seans, pist sınırları nedeniyle zorlu geçti. Tam güçte gidiyoruz, araçtan her bir ondalığı çıkarmaya çalışıyoruz ancak turumuz iptal ediliyor... Yine de en azından ilk ondayız. Dolayısıyla bugün iyi bir iş yaptığımızı düşünebiliriz."

"Benim için önemli olan, zor geçen iki hafta sonunun ardından her şeyi temiz tutmaktı. Elbette daha yüksek pozisyonlardan başlamak isterdik fakat rakiplerimizin de çok iyi performans sergilediğini ve sonuçların çok yakın olduğunu görüyoruz."

"Her halükarda liderlerle olan farkı azaltmak için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde sprint yarışı var ve bunu heyecanla bekliyorum, özellikle yarının yağmurlu olma ihtimali var."

"Her şeyin nasıl gelişeceğini göreceğiz fakat aracımız ilk ona girmemizi sağlayacak potansiyele sahip, özellikle yarış temposunda biraz daha iyi çalışıyor."

"Yarın yağmur yağacak gibi görünüyor ve bence Sprint'te iyi bir fırsatımız olacak. Önümüzdeki iki günde puan alabileceğimize eminim."

Esteban Ocon ise turunun silinmesinin ardından hayal kırıklığı yaşıyor.

"Tüm sıralama turları için minimum hedef olan Q3'e ulaşamadığımız için bizim için kolay bir gün olmadı."

"Son bölüme kalmamızı  sağlayacak kadar iyi bir tur attım fakat maalesef son viraj nedeniyle turum iptal edildi. Bu pistte sınırda gitmek zorundayız ve her şeyin böyle gelişmesi üzücü. Üçüncü seansa kalabilirdik ve bunu yapmamız halinde elimizde iki yeni yumuşak lastik vardı."

"Genel olarak iyi bir fırsatımız olabilirdi fakat böyle bitti, bu yüzden şimdi pazar günü iyi sonuçlar elde edebileceğimizi kanıtlamamız gerekecek."

"Bu pistte sınırları zorlamak gerekiyor, özellikle son iki virajda zaman kazanma şansı var fakat Red Bull Ring Formula 1 araçları için değil, MotoGP için tasarlanmış bir pist olduğu için, kerb çıkışları daha düz."

"Hepimiz en geniş hattan giderek zaman kazanmaya çalışıyoruz ve herkes sınırda gidiyor - bazen başarılı oluyoruz ve hakemler hiçbir şey fark etmiyor, ancak bazen tam tersi oluyor ve bugün olduğu gibi bizi cezalandırıyorlar."

"Ancak yarın yeni bir gün, bu yüzden tüm olumsuzlukları unutacağız ve sonuna kadar zorlamaya devam edeceğiz."

"Yarın puan kazanma fırsatımız var ve hedefimiz de bu."

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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