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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Gasly: "Hubert'ın hayatını kaybettiğini kabullenmek zor"

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Gasly: "Hubert'ın hayatını kaybettiğini kabullenmek zor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Pierre Gasly, bugün Spa-Francorchamps'a dönmenin ve yakın arkadaşı Anthoine Hubert'in hayatını kaybettiğini kabullenmenin kolay olmadığını belirtti.

Hubert, geçen yılki Belçika F2 yarışında geçirdiği kazada hayatını kaybetti ve Gasly ile geçmişe dayanan bir dostluğu olduğu için Fransız sürücünün kabullenmesi kolay değildi.

Gasly, sabah Hubert'ın kazasının yaşandığı yere çiçek bıraktı ve Fransız sürücüyü andı.

Gün boyunca yaşadığı duyguları anlatan Gasly, onun için kolay bir gün olmadığını söyledi.

AlphaTauri sürücüsü, "Biraz endişeliydim, çünkü buna nasıl tepki vereceğinizi asla bilemezsiniz ve bu sabahın oldukça zor ve garip olduğunu söylemeliyim."

"Spa benim en sevdiğim pist ve burada her zaman Formula 4, Formula Renault 2.0 ve GP2'de kazandım, yani harika anlara sahibim."

“Ama bu yıl farklı bir hikaye var, çünkü padoka bir adım attığım zaman, tüm bu görüntüler aklıma geliyor ve kabul etmek istemediğim ya da kabullenmekte zorlandığım şeyler var."

"Pist yürüyüşü sırasında bile böyle şeyler düşünüyordum... Sadece bunun gerçekten olduğunu anlamaya uğraşıyorum ve ne yazık ki gerçek bu. Maalesef bunu kabul etmek kolay değil." dedi.

Gasly, bir yarış pilotu olarak gelişmesinde Hubert ile olan mücadelesinin büyük payı olduğunu söyledi.

"Çocukluğumda zamanımın çoğunu geçirdiğim adamlardan biri de oydu ve birbirimizin rakibiydik."

“Ama aslında onunla birlikte büyümeseydim, şu anda yaptığım şeyi asla başaramazdım, çünkü pistte ya da pist dışında olsun, birbirimizi çok zorluyorduk."

“Sadece beni daha iyi bir sporcu yaptı, beni daha iyi bir sürücü olmaya itti. Her zaman kendimi daha fazlasını yapmaya ve kendimden daha fazlasını elde etmeye itti."

“Bir kişi olarak ve bir sürücü olarak kendi gelişimimin bir parçasıydı. Bunun için ona sadece minnettar olabilirim.”

Gasly, geçen yıl yaşananları unutamayacağını da söylüyor.

"Arkadaşlarımla hakkında çok sık konuştuğumuz biri. Çünkü çok fazla ortak arkadaşımız vardı."

“Pist yürüyüşü sırasında aklımda hiç olmasını istemediğim bu görüntüler vardı. Ne yazık ki, bu sadece sporumuzun tehlikesi ve kabullenmesi çok zor. Bu özel kaskı yapmak ve bu çiçekleri bırakmak ve onunla olduğumu düşünmek bile yanlış hissettiriyor."

"Geçen yıl Budapeşte'den sonra, onunla pazar yemeği yedim ve Pazar gecesi kız arkadaşı ve başka bir arkadaşıyla güzel anlar paylaştık. Bu, onu gördüğüm son andı."

"Red Bull beni Toro Rosso'ya gönderme kararı aldığında, bana mesaj gönderen ilk kişilerden biri de oydu. Artık bizimle olmadığını kabul etmek benim için çok zor.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Pilotlar Anthoine Hubert , Pierre Gasly
Takımlar AlphaTauri Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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