Gasly, Hubert anısına özel bir kaskla yarışacak
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Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Pierre Gasly, AlphaTauri con il casco nuovo
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Fotoğraf: Pierre Gasly
Pierre Gasly, Belçika F2 yarışında hayatını kaybeden Anthoine Hubert anısına bu hafta sonu özel bir kask tasarımıyla yarışacağını doğruladı ve bunu cuma günü itibariyle tanıttı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Belçika GP
|Alt-etkinlik
|FP1
|Pilotlar
|Anthoine Hubert , Pierre Gasly
|Takımlar
|AlphaTauri Şimdi al
|Editör
|Giacomo Rauli
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Gasly, Hubert anısına özel bir kaskla yarışacak
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