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Formula 1 / Belçika GP / Galeri

Gasly, Hubert anısına özel bir kaskla yarışacak

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Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri

Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri
1/6

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri

Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri
2/6

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri

Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri
3/6

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri

Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri
4/6

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri

Il nuovo casco di Pierre Gasly, AlphaTauri
5/6

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri con il casco nuovo

Pierre Gasly, AlphaTauri con il casco nuovo
6/6

Fotoğraf: Pierre Gasly

Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Pierre Gasly, Belçika F2 yarışında hayatını kaybeden Anthoine Hubert anısına bu hafta sonu özel bir kask tasarımıyla yarışacağını doğruladı ve bunu cuma günü itibariyle tanıttı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Alt-etkinlik FP1
Pilotlar Anthoine Hubert , Pierre Gasly
Takımlar AlphaTauri Şimdi al
Editör Giacomo Rauli

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