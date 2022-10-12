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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Gasly: "Honda'nın ayrılığı hiçbir şeyi değiştirmedi"

Pierre Gasly, Honda spordan ayrılsa dahi pist üstü çalışmalarında değişen hiçbir şey olmadığını söylüyor.

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Gasly: "Honda'nın ayrılığı hiçbir şeyi değiştirmedi"
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Honda 2021 sonunda Formula 1'den resmen çekildi ancak Red Bull Racing ve AlphaTauri'ye güç ünitesi tedarik etmeye devam ediyor.

Japon üretici, arka planda pek çok konuda destek verse de, resmi olarak sporda değil. Bundan ötürü sezon başından bu yana isimleri takımla geçmiyor.

Fakat Japonya Grand Prix'si öncesinde her iki takımın araçlarına da Honda logolarının geri döneceği duyuruldu.

Suzuka'da konuşan  Pierre Gasly, 2022'de Honda ile işbirliğinin önceki yıllardan farklı olmadığını söyledi.

Gasly: "Aynı mühendislerle çalışmaya ve Honda'daki çocuklarla iletişim kurmaya  devam ediyorum."

"Red Bull ve Honda'nın güç ünitesi üzerindeki çalışmaları resmi olarak paylaştığını biliyorum ama motorun kendisi Honda."

"Yani bizim için evrak işleri dışında değişen hiçbir şey olmadı. Honda ile uzun yıllar çalıştım ve bir şeyi gerçekten yapmak istediklerinde ne kadar verimli olabileceklerini biliyorum. Formula 1'e bu kadar bağlı olmaları harika."

"Şampiyonluğu kazandıktan sonra Honda'nın parlama vaktinin geldiğini düşünmüştüm, sonunda geride kalan yıllarda ortaya koydukları çabanın karşılığını alacaklardı. Yani her şey şirket için mantıklıydı ama ayrılmak istediler ve bunun için kendi nedenleri vardı. Yine de  Honda, Red Bull ve sporla olan bağlarını korumaya çalışıyor."

"Bence  Formula 1, Honda gibi büyük bir üreticiyi padokta görmek istiyor. En iyi Formula 1 takımı statüsünde olmak için gerekli tüm kaynağa ve temele sahipler."

"Umarım gelecekte böyle bir şey görürüz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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