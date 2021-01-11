Gasly: "Honda, son yarışa kadar elinden geleni yapacak"

Honda, sürpriz bir kararla 2021 sezonunun ardından spordan çekileceğini açıklamıştı. Bu, AlphaTauri ve Red Bull'un 2021'de son kez Honda tarafından desteklenen bir güç ünitesi kullanacağı anlamına geliyor.

Honda, resmi olarak spordan çekilmeden önce 2021'de başarılı bir sezon geçirmek ve spordan öyle ayrılmak istiyor.

Geçen yıl İtalya'da kariyerinin ilk zaferini alan Pierre Gasly, Japon üreticinin yıl sonuna kadar elinden gelenin en iyisini yapacağından emin.

RaceFans'e konuşan Gasly, "Bence 2021 için bazı iyi planları var ve kulağa hoş gelen bazı şeyler biliyorum, ama Honda adına konuşmak istemiyorum."

"Çok heyecanlanmadan önce tur zamanının ve pistteki durumun nasıl olduğunu görmek istiyorum. Ancak Honda'nın ne kadar çalıştığını biliyorum ve 2021'in sonunda ayrılana kadar pes etmeyeceklerine eminim. Bu onların zihniyetinin bir parçası değil."

"Son yarışa kadar her şeylerini verecekler ve zorlayacaklar. Sürekli olarak sahip oldukları paketi geliştirmeye çalışıyorlar."

"Mesela Abu Dhabi'de Max, Mercedes'in önündeydi. Dört Honda aracı da Q3'e kaldı, yani şu anda oldukça iyi bir seviyeye geldik."

"Tabii ki gelecek yıl için daha fazlasına sahip olursak harika olacak." dedi.